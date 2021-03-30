МВД: 300 млн тенге похитили хакеры со счетов АО

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов рассказал на брифинге о хищении 300 млн тенге, в совершении которого подозревают трех жителей Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Адилова, в отношении группы лиц расследуется уголовное дело по факту хищения более 300 млн тенге со счетов крупного АО.

Установлены трое подозреваемых, которые взяты под стражу. Указанные жители Алматы в группе с хакерами из России создали 14 аккаунтов на подставных лиц на интернет-ресурсе АО, тем самым получили доступ к информационно-платежной системе. Далее они создавали дублированные транзакции и незаконно переводили денежные средства на платежные карты банков второго уровня РК и РФ, а также на абонентские номера казахстанских операторов связи. Также злоумышленники звонили в отделения АО, расположенные в различных регионах страны, представлялись работниками головного IT отдела и под предлогом настройки программы проводили незаконные операции по пополнению карточных счетов", - сказал Адилов.

По его словам, подозреваемые обналичивали похищенные деньги, занимались поиском платежных карт, покупкой SIM-карт, обменом похищенных денег на биткоины и их переводом на криптокошельки. Похищенные деньги присваивалась злоумышленниками как на территории Казахстана, так и за его пределами.

Расследование продолжается. Совместно с правоохранительными органами Российской Федерации принимаются меры по установлению и задержанию остальных участников преступления", - отметил Адилов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства