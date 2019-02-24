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МВД подтвердило информацию о задержании руководителя Союза фермеров Казахстана

14.02.2019, 20:25 85159
МВД подтвердило информацию о задержании руководителя Союза фермеров Казахстана
Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел РК подтвердило информацию о задержании руководителя Союза фермеров Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 

В СМИ распространяется информация о задержании руководителя РОО "Союз фермеров Казахстана". Министерство внутренних дел подтверждает данный факт. 11 февраля текущего года было начато досудебное расследование по статье 120 УК РК (Изнасилование. - Прим. агентства). С санкции суда ему избрана мера пресечения содержание под стражей. Какая-либо информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - говорится в сообщении ведомства.

 

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