МВД подтвердило информацию о задержании руководителя Союза фермеров Казахстана

В СМИ распространяется информация о задержании руководителя РОО "Союз фермеров Казахстана". Министерство внутренних дел подтверждает данный факт. 11 февраля текущего года было начато досудебное расследование по статье 120 УК РК (Изнасилование. - Прим. агентства). С санкции суда ему избрана мера пресечения содержание под стражей. Какая-либо информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - говорится в сообщении ведомства.
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