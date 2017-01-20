На два года колонии осужден алматинец, "заминировавший" Никольский собор

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На два года колонии осужден алматинец, "заминировавший" Никольский собор20.01.2017
Криминал  15:45

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении Ж., преданного суду по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма), проинформировала пресс-служба суда.

Суд установил, что 11 сентября 2016 года, около 07.13, у Ж., находящегося на пересечении улиц Мауленова и Гоголя в Алматы возник умысел, направленный на совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма. Реализуя этот умысел, Ж., находясь по вышеуказанному адресу, позвонил с таксофона на номер 102 в ЦОУ ДВД Алматы и сообщил ложную информацию о готовящемся 11 сентября 2016 года, в 10.00, взрыве в Никольском соборе, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе отметили, что в суде Ж. полностью признал вину в совершении преступления.

"Приговором суда Ж. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 273 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу.
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