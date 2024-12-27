26.12.2024, 15:11 47196
На казахско-узбекской границе ликвидирован туннель для контрабанды нефтепродуктов
Фото: Прокуратура Туркестанской области
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Туркестан. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Силовики Казахстана и Узбекистана пресекли деятельность преступной группы и ликвидирован туннель, предназначенный для контрабанды нефтепродуктов, сообщили в прокуратуре Туркестанской области.
Как рассказали в областной прокуратуре, злоумышленники проложили туннель на казахско-узбекской границе протяженностью 450 метров. Через него ежедневно осуществлялся контрабандный вывоз ГСМ объемом 5-7 тонн. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев.
Силовики установили всех членов преступной группы, в числе которых в том числе находились граждане Узбекистана.
Также удалось выявить схему перечисления денежных средств за экспортированное топливо.
Члены транснациональной преступной группы задержаны на территории обоих государств. В настоящее время ведется досудебное расследование.
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27.12.2024, 18:56 101
Мертвые души и хищение 11 млн тенге: в Жетысуской области осудили директора ясли-сада по делу о мошенничестве
Директор на протяжении двух лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей
Фото: pexels.com
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Талдыкорган. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области директора ясли-сада осудили на три года и шесть месяцев ограничения свободы по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Директор "Ясли-сад "Kaisar KK" на протяжении двух лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей, которые фактически не ходили в детский сад. Таким образом, получал выплаты от государства за несуществующих детей. Суд признал виновным директора в совершении мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что прокуратурой области Жетісу были выявлены хищения при подушевом финансировании одного из детских садов Панфиловского района на сумму 11 млн тенге.
Ранее председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве.
27.12.2024, 16:11 5601
При реконструкции КПП "Кордай" в Жамбылской области украли 296 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Тараз. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 26 декабря Кордайским районным судом осуждены заместитель руководителя Жамбылского областного филиала "КазАвтоЖол" Даурен Тультаев, руководитель проекта подрядной организации ТОО "ДорСтрой" и эксперт технического надзора ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг", сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.
Они признаны виновными в растрате бюджетных средств в размере свыше 296 млн тенге при строительстве, расширении и реконструкции пункта пропуска "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе", - рассказали в Антикоре.
Хищение совершено путем подписания актов невыполненных работ, двойной оплаты одних и тех же видов работ, завышения стоимости и недопоставки оборудования.
Замглавы филиала "КазАвтоЖол" и глава подрядной организации получили по 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься дорожно-строительными работами и предпринимательской деятельностью в сфере строительных работ сроком на 10 лет соответственно.
Эксперт технадзора приговорен к семи годам колонии с лишением права заниматься оказанием инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 10 лет.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, начало расследования в отношении замглавы Жамбылского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" Даурена Тультаева началось в январе текущего года.
27.12.2024, 15:10 8351
Более 20 Telegram-каналов по продаже наркотиков заблокированы в Алматы
Участникам этих каналов предлагали не только приобрести запрещенные вещества, но и заняться незаконной деятельностью в качестве "закладчиков"
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Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы заблокировали 22 Telegram-канала по рекламе и продаже наркотиков, сообщает городская прокуратура.
Прокуратура города Алматы пресекла деятельность 22 Telegram-каналов, где осуществлялась реклама и продажа наркотических и психотропных веществ. Установлено, что участникам этих каналов предлагали не только приобрести запрещенные вещества, но и заняться незаконной деятельностью в качестве "закладчиков", - рассказали в надзорном органе.
Cуд удовлетворил иск прокурора Жетысуского района о блокировке указанных интернет-ресурсов, и их деятельность прекращена.
Прокуратура города Алматы призывает граждан сообщать в правоохранительные органы о фактах распространения наркотиков и иных противоправных действиях.
Напомним, более тысячи наркокурьеров могут выйти по УДО в Казахстане. Депутаты сената приняли законодательные поправки, смягчающие наказание для "закладчиков".
26.12.2024, 17:10 42276
В Актюбинской области учителя истории и зубного техника осудили на 19 лет по делу об изготовлении наркотиков и убийстве
Приговор суда еще не вступил в законную силу
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Актобе. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области осуждены на 19 лет лишения свободы учитель истории и зубной техник по делу об изготовлении наркотиков и убийстве, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал подсудимых виновными и обоим назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет", - проинформировали в суде.
Кроме того, с осужденных суд взыскал в пользу потерпевших по 10 миллионов тенге с каждого в качестве компенсации морального вреда. Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Согласно предъявленному обвинению, учитель истории Ж. и зубной техник С. в группе лиц по предварительному сговору незаконно изготовили, хранили в целях сбыта психотропные вещества в особо крупном размере. Также Ж. организовал и руководил совершением убийства, то есть противоправное умышленное причинение смерти Т., совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление. С. совершил убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти Т., совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление", - добавили в суде.
Ранее сообщалось, что житель Алматинской области подозревается в убийстве собственного отца
26.12.2024, 15:42 45901
Убивших сайгака браконьеров задержали в Кызылординской области
Начато расследование
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Кызылорда. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Сырдарьинском районе Кызылординской области была обнаружена группа лиц, подозреваемых в незаконной охоте, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
В ходе проверки на территории, известной как местность Акши, были остановлены два автомобиля. В одном из них инспекторы обнаружили охотничье оружие, патроны и осветительное оборудование, использовавшееся, предположительно, для охоты в ночное время. Кроме того, найдены туши сайгака и зайца.
На место вызвана следственно-оперативная группа местного департамента полиции. Все задержанные доставлены в местный отдел полиции. Начато расследование.
Ранее жителей Кызылординской области задержали по подозрению в незаконной охоте. В ходе проверки у них были обнаружены 32 туши животных и 12 мешков с рогами сайгаков.
26.12.2024, 14:17 49091
Апелляционная коллегия оставила без изменения приговор экс-главе "Астана LRT"
По совокупности уголовных правонарушений Талгат Ардан осужден к 9 годам лишения свободы
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший председатель правления "Астана LRT" Талгат Ардан обжаловал приговор от 11 ноября текущего года, передает корреспондент агентства.
11 ноября межрайонный суд по уголовным делам Астаны заочно признал бывшего председателя правления "Астана LRT" Ардана Талгата виновным по факту злоупотребления должностными полномочиями вопреки интересам службы, повлекшего тяжкие последствия.
Кроме того, в мае 2023 года Ардан был приговорен к 7 годам лишения свободы. В итоге по совокупности уголовных правонарушений был осужден к 9 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.
Установлено, что он, занимая должность председателя правления ТОО "Астана LRT", то есть являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, сорвал реализацию проекта по строительству LRT, в результате чего заемные средства в размере 257,6 млн долларов США, что эквивалентно 85,9 млрд тенге (согласно официальному курсу валют НБРК за декабрь 2016 года), ранее полученные от Государственного банка развития Китая, не возвращены ТОО "Астана LRT, и, соответственно, не были использованы по целевому назначению", - говорится в сообщении суда.
Талгат Ардан злоупотребил должностными полномочиями вопреки интересам службы, и в результате его незаконные действия повлекли ущерб ТОО "City transportation systems" в размере 85,9 млрд тенге.
Отмечается, что адвокат подсудимого не согласился приговором суда и подал апелляционную жалобу с просьбой оправдать подзащитного.
Однако постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 25 декабря 2024 года приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, поскольку вина осужденного полностью доказана.
Напомним, суд вынес приговор экс-главе "Астана LRT" заочно, поскольку он находится за пределами Казахстана и уклоняется от явки в суд.
25.12.2024, 20:06 79321
Антикор проводит расследование в отношении экс-директора футбольного клуба "Каспий"
Проверяется его причастность к фактам хищения бюджетных средств
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Актау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий" и представителей деструктивной религиозной среды, сообщает пресс-служба агентства.
Они подозреваются в вымогательстве в особо крупном размере с применением насилия.
При координации прокуратуры Мангистауской области трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
В настоящее время проверяется причастность бывшего директора к фактам хищения бюджетных средств, выделенных футбольному клубу для организации учебно-тренировочных сборов.
Досудебное расследование продолжается.
Иные сведения разглашению не подлежат.
Ранее Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении главы дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и его заместителя.
25.12.2024, 18:25 82881
Осужденному казахстанцу вынесли приговор за ложное сообщение о теракте в Талдыкоргане
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Осужденному за совершение особо тяжкого преступления казахстанцу вынесли приговор за ложное сообщение о теракте в Талдыкоргане, сообщает пресс-служба Талдыкорганского городского суда.
Приговором суда Ж. признан виновным по статье 273 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы, путем частичного присоединения не отбытого наказание по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей и другими собранными по делу доказательствами. Также отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.
В ноябре 2024 года, отбывая наказание в учреждении № 71, Ж. позвонил с мобильного телефона на канал 112 и сообщил, что в здании автовокзала и средней школы, расположенных в городе Талдыкоргане, заложено взрывчатое вещество. Также с умыслом дезинформации о теракте он позвонил на канал 103, сообщив, что необходимо отправить несколько бригад скорой помощи на автовокзал, так как через 15 минут здание автовокзала взорвется. Далее он позвонил по номеру 102, подтверждая, что информация не учебная", - добавили в суде.
Ранее в Актюбинской области суд вынес приговор лжетеррористу-рецидивисту.
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