На казахско-узбекской границе ликвидирован туннель для контрабанды нефтепродуктов

Фото: Прокуратура Туркестанской области

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Туркестан. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Силовики Казахстана и Узбекистана пресекли деятельность преступной группы и ликвидирован туннель, предназначенный для контрабанды нефтепродуктов, - Силовики Казахстана и Узбекистана пресекли деятельность преступной группы и ликвидирован туннель, предназначенный для контрабанды нефтепродуктов, сообщили в прокуратуре Туркестанской области.





Как рассказали в областной прокуратуре, злоумышленники проложили туннель на казахско-узбекской границе протяженностью 450 метров. Через него ежедневно осуществлялся контрабандный вывоз ГСМ объемом 5-7 тонн. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев.





Силовики установили всех членов преступной группы, в числе которых в том числе находились граждане Узбекистана.





Также удалось выявить схему перечисления денежных средств за экспортированное топливо.





Члены транснациональной преступной группы задержаны на территории обоих государств. В настоящее время ведется досудебное расследование.