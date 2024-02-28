Начато досудебное расследование в отношении руководства АНПЗ

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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд громких и резонансных уголовных дел прокомментировал в кулуарах мажилиса заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.





В частности, журналисты поинтересовались у представителя ведомства о местонахождении бывшего первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша, сообщает Sputnik





Я знаю, что дело в суде, а где он, что он... Он в Казахстане. Когда он был под следствием, у него был статус "под подпиской о невыезде". Дальше я не могу сказать, потому что я тоже к этому делу допуска не имею", - рассказал Чиндалиев.





На вопрос, какой сейчас статус у Самата Абиша, Чиндалиев ответил: "Подсудимый, наверное".





Он также отметил, что дело Самата Абиша расследовалось в секретном режиме.





19 января официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай заверял , что Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде. С ним проводятся следственные действия. Уголовное дело против племянника Назарбаева по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий возбудили в сентябре прошлого года.





Чиндалиев также прокомментировал резонансное дело экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, которого, по мнению журналистов, в последнее время активно пытаются обелить.





Во время суда всем этим фактам будет дана оценка", - цитирует замгенпрокурора Zakon.kz .





Он напомнил, что дело Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, поступило в суд.





Там будет соответствующий гособвинитель. У сторон есть право заявлять ходатайство о проведении суда присяжных. Прокурор есть, который надзирает за этим делом", - ответил журналистам Чиндалиев.





Также замгенпрокурора спросили, почему безнаказанно разгуливает в Лондоне осужденный и подавшийся в бега бывший аким Атырауской области Бергей Рыскалиев, сообщает КазТАГ . По словам Чиндалиева, из-за отсутствия соответствующих соглашений с Лондоном о выдаче преступников казахстанские правоохранительные органы ничего не могут сделать. При этом приговор экс-акиму вынесен заочно.





Ранее сообщалось, что в результате судебного разбирательства по делу Рыскалиевых и других фигурантов с января 2014 года судом было исследовано 12 блоков преступных деяний: "квартиры", "приватизация объектов", "строительство мостов", "Атырау Курман Курылыс", "деятельность ТОО "Снаб Ойл Строй", "газификация". На скамье подсудимых находились 22 человека, среди которых бывшие чиновники различного уровня, работники частных подрядных компаний, вовлеченные в организованную преступную группу и выполнявшие заказы областного и городского акиматов, частные лица, занимавшиеся обналичиванием похищенных денежных средств. Все обвиняемые приговорены к срокам от 2,6 до 15 лет лишения свободы", - пишет сайт.





Сам Рыскалиев был объявлен в международный розыск. Следствие считает, что он организовал преступное сообщество, в которое входили три ОПГ, созданные с 2008 по 2011 годы. Сумма вменяемых хищений бюджетных средств превышает 71 млрд тенге.





В середине июня 2020 года выяснилось, что Рыскалиевым решили вернуть ранее конфискованное имущество - соответствующее дело рассматривал Верховный суд.