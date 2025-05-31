Обманувшего казахстанцев на 63 млн тенге мошенника экстрадировали из России   

Злоумышленник занимал деньги у знакомых под видом инвестиций в бизнес

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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в совершении неоднократного мошенничества в особо крупном размере экстрадировали из России, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.





По информации ведомства, злоумышленник в период с 2022 по 2023 годы в Актау под предлогом инвестиций в бизнес занимал у своих знакомых крупные денежные суммы, обещая вернуть их с высокой прибылью. Однако обязательства свои не выполнил, а полученные деньги присвоил.









Уточняется, что он обманул шестерых граждан Казахстана на сумму более 63 млн тенге.





После совершенных афер злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.





В ноябре прошлого года его удалось задержать в Екатеринбурге. По запросу Генеральной прокуратуры РК он был экстрадирован на Родину.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.





За совершенные преступления подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.