30.05.2025, 15:51 45481
Обманувшего казахстанцев на 63 млн тенге мошенника экстрадировали из России
Злоумышленник занимал деньги у знакомых под видом инвестиций в бизнес
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в совершении неоднократного мошенничества в особо крупном размере экстрадировали из России, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
По информации ведомства, злоумышленник в период с 2022 по 2023 годы в Актау под предлогом инвестиций в бизнес занимал у своих знакомых крупные денежные суммы, обещая вернуть их с высокой прибылью. Однако обязательства свои не выполнил, а полученные деньги присвоил.
Уточняется, что он обманул шестерых граждан Казахстана на сумму более 63 млн тенге.
После совершенных афер злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.
В ноябре прошлого года его удалось задержать в Екатеринбурге. По запросу Генеральной прокуратуры РК он был экстрадирован на Родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершенные преступления подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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31.05.2025, 11:19 14781
12 граждан Казахстана получили от 9 до 18 лет за участие в экстремизме
Большинство осужденных уже имели судимости
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 27 мая вступил в законную силу приговор суда в отношении 12 граждан Казахстана по обвинению в организации и участии в деятельности религиозно-экстремистской организации, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Осужденные преследовали цель разжигания религиозной розни, распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Казахстана, а также занимались вербовкой новых сторонников", - говорится в сообщении комитета.
Специализированным межрайонным уголовным судом Астаны они приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 18 лет.
Большинство осужденных уже имели судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, разбои, грабежи, похищение человека и сбыт наркотиков.
Напомним, в апреле 2025 года КНБ при координации органов прокуратуры в городе Астане, Абайской, Актюбинской и Туркестанской областях пресечена деятельность религиозных радикалов.
30.05.2025, 10:15 53886
В Кызылординской области пресекли деятельность финансовой пирамиды
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Кызылординской области пресечена деятельность финансовой пирамиды HRT, сообщили в АФМ.
Организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть заключалась в приобретении электросамокатов и последующем получении дохода от их аренды на территории европейских стран. Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет HRT. Основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что более 200 граждан вложили свои средства в размере от 50 до 35 тыс. долларов США, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1200 долларов.
Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели 2 автомашины - BMW 530I Xdrive и Changan Alsvin, на которые с санкции суда наложен арест.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, по данным АФМ, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в 7 регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астане и Алматы.
29.05.2025, 17:43 81856
О новых схемах мошенничества предупредили в Нацбанке
Участились случаи хищения данных банковских карт через онлайн-игры
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает о новых схемах злоумышленников, направленных на получение доступа к персональным данным или хищение денежных средств с банковских счетов.
По данным Нацбанка, участились случаи хищения данных банковских карт через онлайн-игры.
Злоумышленники, представляясь сотрудниками компаний или администраторами игр, под предлогом предоставления детям вознаграждений запрашивают реквизиты банковских карт (номера карт, CVV коды, а также SMS коды). В этой связи Национальный банк Казахстана рекомендует родителям провести разъяснительную беседу с детьми о недопустимости передачи личной информации, данных банковских карт, кодов подтверждения третьим лицам, при этом в целях профилактики интернет-мошенничества рекомендуется установить родительский контроль на мобильных устройствах детей", - говорится в информации.
В Нацбанке также призвали граждан соблюдать осторожность и не передавать конфиденциальную информацию, не реагировать на подозрительные сообщения, а также в обязательном порядке перепроверять достоверность поступающих запросов.
Следует воздержаться от перехода по сомнительным ссылкам, открытия неизвестных файлов и установки приложений удаленного доступа, таких как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и аналогичных программ. Напоминаем, что Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается кредитованием граждан, не предоставляет юридические услуги, а также не проводит денежные расчеты с населением. Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка Казахстана рекомендуется прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа", - рекомендовали в Нацбанке.
Напомним, в Казахстане намерены ввести законодательное списание мошеннических кредитов до суда. В частности, списывать будут кредиты, которые мошенники оформили, используя незаконно полученный ИИН гражданина.
29.05.2025, 12:17 92606
Оружие и 150 килограммов прекурсоров изъяли при ликвидации нарколаборатории в Акмолинской области
Задержаны 42-летний организатор и его подельник
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Кокшетау. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области задержали двух подозреваемых в организации нарколаборатории, сообщает областная прокуратура.
27 мая 2025 года департаментом полиции области выявлена деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков. При обыске обнаружены около 200 граммов синтетических наркотиков, 150 килограммов химических прекурсоров, различное лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления запрещенных веществ, более 9 млн тенге денежных средств, а также 2 единицы оружия.
Задержаны и водворены в изолятор временного содержания 42-летний организатор и его подельник.
По изъятым предметам назначены соответствующие экспертизы.
По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере". Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что более 100 килограммов мефедрона изъяли у иностранцев в Астане.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
29.05.2025, 09:12 97846
Сделки на более чем 556 млн тенге: казахстанца подозревают в незаконной микрофинансовой деятельности
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Костанай. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области казахстанца подозревают в осуществлении незаконной микрофинансовой деятельности, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram. Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заемщиков", - заявили в агентстве.
Подчеркивается, что по этой схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.
Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тысяч тенге на протяжении двух лет. Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру. Очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлеченных в обманные схемы и рискующих потерять свое имущество. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге: 6 частных домов, 3 автомашины", - добавили в АФМ.
Ранее АФМ пресекло незаконную микрофинансовую деятельность в Костанайской области.
29.05.2025, 08:14 101981
Более полутонны осетровой рыбы изъяли у жителя Жанаозена
Фото: Polisia.kz.
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Жанаозен. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене у местного жителя изъяли 508 килограммов осетровой рыбы, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Бекіре" сотрудниками криминальной полиции Мангистауской области в городе Жанаозене за незаконное хранение редкой породы рыб задержан местный житель, у которого изъято более полутонны рыбы осетровой породы. Согласно статье 339 Уголовного кодекса начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных и рыб", - проинформировал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Напомним, в прошлом году у жителя Атырау изъяли 70 килограммов осетровой рыбы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
28.05.2025, 16:44 128836
В селе Сагыз Атырауской области неизвестный обстрелял автомобиль с людьми
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Атырау. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области неизвестный открыл стрельбу по автомобилю с тремя людьми. Все они госпитализированы.
Инцидент произошел вечером 27 мая в селе Сагыз. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. В настоящее время принимается комплекс мер по установлению и задержанию участников конфликта. Расследование находится на контроле руководства департамента", - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
В управлении здравоохранения региона рассказали, что трое пострадавших были доставлены с различными телесными повреждениями в больницу Кызылкогинского района. Один из пострадавших при помощи службы санавиации был доставлен в областную больницу.
Пострадавшим была проведена противошоковая и кровоостанавливающая терапия, обезболивание. Кроме того, были назначены кислородное лечение и инфузионная терапия", - рассказали в управлении.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
28.05.2025, 16:12 119911
Десятки машин и дорогостоящую недвижимость арестовали в рамках дела о мошенничестве на 4,6 млрд тенге
Жертвами преступления по всей стране от Алматы до города Сарани признаны 290 человек
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Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы завершено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении обвиняемой и ее 12 подельников-родственников, сообщили в прокуратуре мегаполиса.
По информации ведомства, мошенница объявляла через мессенджеры, что работает напрямую с заводами из Китая, Узбекистана и России, тем самым имеет возможность закупать по низким ценам посуду, мебель и другие принадлежности для дома. Однако фактически закупала товары на рынках Алматы себе в убыток.
Эти убытки убытки соучастники компенсировали оптовыми заказами с ожиданием от 6 до 12 месяцев.
Аферисты тратили деньги обманутых граждан на приобретение дорогостоящих автомашин, квартир, домов, земель, одежды, путешествий, а также ставок в букмекерских конторах. В ходе следствия арестованы 34 автомашины, 2 квартиры, 1 пентхаус, 2 жилых дома с земельным участком.
Жертвами преступления по всей стране, начиная от Алматы до города Сарани, признаны 290 лиц на сумму 4,6 млрд тенге. Прокуратурой уголовное дело направлено в суд", - рассказали в прокуратуре.
Уголовная ответственность по статье "Мошенничество в особо крупном размере", которую вменяют подозреваемым, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?