Обнальная криптоплощадка наркогруппировок ликвидирована в Казахстане

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Тараз. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY
- В суде № 2 города Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении пяти подсудимых, обвиняемых в хищении, незаконной перевозке, хранении оружия и боеприпасов в группе лиц по предварительному сговору (статья 291, часть 3, пункт 4, статья 287, части 2, 3, 4, статья 291, часть 1, статья 287, части 2, 3, 4, УК РК), сообщили в пресс-службе суда
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Судом установлено, что в ночь с 5 на 6 января 2022 года подсудимые, воспользовавшись массовыми беспорядками в Таразе, сопровождавшимися насилием, погромами, поджогами, разрушением и уничтожением имущества, незаконно похитили огнестрельное оружие и боеприпасы из здания департамента полиции Жамбылской области.
В результате преступных действий И., Ә., С., Б., М. причинен материальный вред департаменту полиции Жамбылской области в сумме 208 480 580 тенге. Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей, заключением судебно-баллистической экспертизы и вещественными доказательствами", - говорится в сообщении суда.
Подсудимые вину признали.
При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение имущественного вреда, ранее не судимы. Отягчающим - совершение преступления в условиях чрезвычайного положения", - проинформировали в суде.
С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, а также роли каждого участника преступлений И., Б., С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, Ә. - 3 года, М. - 2 года лишения свободы.
Ранее в суде № 2 Тараза было рассмотрено уголовное дело
в отношении 3 подсудимых, также обвиняемых в хищении оружия и боеприпасов из здания департамента полиции Жамбылской области в ночь с 5 на 6 января 2022 года.
Незаконно похитили оружие и боеприпасы из здания департамента полиции Жамбылской области. В результате преступных действий Т., Р., А. причинен материальный вред департаменту полиции Жамбылской области в сумме 4 195 779 тенге", - уточнили в суде.
Им было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.
Отмечается, что при назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей у виновных, добровольное возмещение имущественного вреда. Отягчающим - совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.
Приговоры в законную силу не вступили.