Оформить кредиты на 2,8 миллиона тенге акмолинку вынудили аферисты

Как сообщает Polisia.kz, 48-летняя жительница села Чаглинка Зерендинского района стала жертвой спланированного обмана.
Установлено, что 11 апреля на мобильный телефон женщины поступил звонок от неизвестного абонента. Представившись сотрудником полиции города Нур-Султана, звонивший сообщил, что заявительница может стать жертвой мошенников и, чтобы предотвратить это, ей необходимо сотрудничать с "полицией". Мужчина сообщил, что в одном из крупнейших казахстанских банков открылся специальный отдел по борьбе с мошенничествами и в скором времени ей перезвонит сотрудник этого отдела", - говорится в материале.
Мошенник сказал акмолинке, что на ее имя может быть незаконно оформлен кредит, и посоветовал ей в ближайшее время пойти в банк для уточнения всех обстоятельств. По указанию аферистов женщина оформила кредит на 800 тысяч тенге, а затем перевела деньги на счет мошенников якобы для возврата в банк.
Понимая, что женщину легко обмануть, злоумышленники по той же схеме вынуждают ее оформить заем в другом банке уже на большую сумму - 2 млн тенге. И эти деньги тем же путем оказываются у преступников", - информирует портал.
Поняв, что стала жертвой мошенников, пострадавшая написала заявление в полицию.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК (Мошенничество).