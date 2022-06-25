От 6 до 12 лет тюрьмы получили организаторы финпирамиды в Актобе

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АКТОБЕ. 24 ИЮНЯ - Суд приговорил трех организаторов финансовой пирамиды в Актобе к длительным срокам заключения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Потерпевшими по делу признаны около 10 тысяч горожан. Следствие установило, что люди вкладывали минимум 300 тысяч тенге.
Мошенники обещали им выплатить вдвое, а то и втрое больше через несколько месяцев, информирует телеканал "Астана".
В сумме актюбинцы вложили в финпирамиду более 10 миллиардов тенге наличными.
Основателей пирамиды задержали в феврале 2020 года. Двое - граждане России, один - житель Актобе. Они отправятся за решетку, но обязаны вернуть все деньги потерпевшим
Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. Литвиненко назначено 12 лет, Москвину 9 лет, Казыбаеву 6 лет лишения свободы. Также всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены", - сообщила пресс-секретарь актюбинского облсуда Гульжанар Отарбаева.
Напомним, в РК планируют ввести уголовную ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.