От года до 10 лет лишения свободы получили бывшие должностные лица ДГД ЮКО

Шымкент. 16 марта. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суда по уголовным делам Шымкента вынес приговор в отношении 16 фигурантов крупного дела о вымогательстве и взяточничестве. Среди подсудимых было 13 должностных лиц бывшего департамента госдоходов по Южно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Досудебное расследование в отношении экс-заместителя руководителя департамента государственных доходов по ЮКО Н.С. Тенлибаева и других должностных лиц таможенной службы по фактам взяточничества было завершено Антикоррупционной службой РК еще в мае 2019 года.

Тенлибаеву и другим должностным лицам инкриминировано получение взяток в особо крупном размере, путем вымогательства, в группе лиц. Взятки они получали от предпринимателей при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности на сопредельном участке границы Таможенного союза с Республикой Узбекистан", - напомнили в ведомстве.

На скамье подсудимых находились 16 фигурантов, из них 13 должностных лиц: заместитель руководителя ДГД Тенлибаев, руководитель управления УТК ДГД Ештаев, руководители таможенных постов Байсапаров, Джумабаев, Оспанов, заместитель таможенного поста Бекжанов, главные специалисты постов Аскарбеков, Абилдабеков, Изтилеу, Ескараев, Джумагулов, Табылдиев, Калекеев и трое доверенных лиц: пособники Маликов, Тешабаев и Ералханов.

16 марта текущего года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента все подсудимые осуждены к различным срокам лишения свободы.

К десяти годам лишения свободы приговорены Тенлибаев и Байсапаров, к семи годам лишения свободы - Джумабаев, Абилдабеков, Бекжанова, Джумагулов, Изтилеу, Табылдиев. Шесть лет лишения свободы получил Аскарбеков. К четырем годам лишения свободы приговорены Оспанов и Ералханов, к одному году - Маликов и Тешабаев.

Осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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