Подозреваемым в убийстве Дениса Тена продлили арест

Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный следственный суд продлил арест подозреваемым в убийстве Дениса Тена, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, постановлением суда мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых продлена еще на 15 суток. В частности, в отношении Нуралы Киясова арест продлен до 18 декабря, в отношении Армана Кудайбергенова - до 19 декабря, в отношении Жанар Толыбаевой - до 22 декабря 2018 года.





Напомним, казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось. По подозрению в убийстве фигуриста арестованы 23-летний уроженец Кызылординской области Кудайбергенов Арман и 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов.





Нуралы Киясов подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1,4 части 2 статьи 192 (Разбой), пунктами 7,8 части 2 статьи 99 (Убийство) УК РК.





Арман Кудайбергенов подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 188 (Кража), пунктами 1,5 части 2 статьи 192 (Разбой), пунктами 7,8 части 2 статьи 99 (Убийство) УК РК.





Жанар Толыбаева подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 434 (Недонесение о преступлении), частью 3 статьи 24, пунктом 1 части 2 статьи 188 (Покушение на совершение кражи по предварительному сговору) УК РК.





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