Подозреваемого в коррупции экс-сотрудника Комитета госдоходов экстрадировали из Грузии

Фото: Polisia.kz

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Уральск. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники УБОП и управления по противодействию экстремизму департамента полиции ЗКО совместно с Зачаганским отделом полиции УП Уральска в ходе обыска в съемной квартире горожанина изъяли 217 рогов сайги, сообщает - Сотрудники УБОП и управления по противодействию экстремизму департамента полиции ЗКО совместно с Зачаганским отделом полиции УП Уральска в ходе обыска в съемной квартире горожанина изъяли 217 рогов сайги, сообщает Polisia.kz





Установлено, что рога ему передал его знакомый из Бокейординского района. В свою очередь житель Бокейординского района рассказал, что он собирал рога с 2020 года. Мужчина хранил их в хозяйственной постройке и передал через таксиста для дальнейшей реализации.





В рамках уголовного дела также был изъят мобильный телефон одного из подозреваемых, в котором имеются переписки на тему реализации рогов и фотографии дериватов, упакованных в мешки.





По данному факту проводится досудебное расследование за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами. Проводятся следственные действия.





Напомним, в сентябре в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию





Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.



