Тараз. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Жамбылской области задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки, передает Kazakhstan Today.

Подозреваемый задержан, по делу изъяты вещественные доказательства. Им является гражданин РК, коренной житель города Каратау в возрасте 37 лет, не работает, женат, ранее судим по части 2 статьи 175 УК РК (Кража). По делу назначен ряд соответствующих экспертиз, в том числе и комплексная судебно-медицинская экспертиза. Мотивы преступления выясняются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В настоящее время ведется досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство в отношении несовершеннолетней). В раскрытии преступления были задействованы опытные сотрудники МВД, ДП Жамбылской области, сотрудники прокуратуры и других ведомственных служб области.

Напомним, 24 апреля 2019 года в Каратау пропала школьница. Она не вернулась домой после занятий в детской школе искусств. 25 апреля на южной окраине города было обнаружено ее тело. Дело переквалифицировали на статью "Убийство несовершеннолетней".





По данным телеканала КТК, тело ребенка нашли сожженным. Родные смогли опознать тело по некоторым фрагментам одежды.

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