22.09.2025, 11:38 57366
Подозреваемых в вымогательстве денег у военнослужащего задержали в Павлодаре
Фото: Polisia.kz
Павлодар. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Павлодара задержала двоих подозреваемых в вымогательстве денежных средств у военнослужащего, сообщает Polisia.kz.
Задержанные на протяжении нескольких месяцев, оказывая морально-психологическое давление на военнослужащего, завладели принадлежащими ему денежными средствами. Установлено, что ранее задержанные находились в орбите криминального влияния и состояли в окружении лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений. В настоящее время оба подозреваемых по санкции суда арестованы сроком на два месяца", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов.
Расследование продолжается, проверяется возможная причастность задержанных к другим преступным эпизодам.
Полиция Павлодарской области призывает граждан не оставаться равнодушными и сообщать о любых фактах вымогательства или незаконной деятельности. Все обращения будут рассмотрены в строгой конфиденциальности", - заявили в ведомстве.
Ранее в Алматы задержали вымогателей, представлявшихся сотрудниками наркополиции.
22.09.2025, 17:05 44131
В Астане выявили около сотни наркопреступлений
Фото: Depositphotos
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане за первые две недели антинаркотического месячника выявили около сотни наркопреступлений, сообщает пресс-служба столичного акимата.
Задержан мужчина, который снимал отдельную квартиру и превратил ее в склад наркотических веществ. В другом случае женщина фасовала запрещенные вещества прямо у себя на балконе. В одной из квартир задержали пару: девушка принимала онлайн-заказы, а ее парень выполнял роль курьера", - проинформировали в пресс-службе.
Также специалистам помогли современные технологии и служебные собаки.
Системы видеонаблюдения позволили быстро установить местонахождение закладчиков и тех, кто искал тайники. Кинологи также показали высокий результат: на стационарном посту при выезде из города служебная собака обнаружила у мужчины партию наркотиков", - добавили в акимате.
Ранее крупные партии наркотиков изъяли в Алматы и Астане.
22.09.2025, 14:55 49371
В Атырауской области неизвестный приставал к детям и пытался увести их
В отношении задержанного, который оказался инвалидом II группы, возбуждено уголовное дело
Атырау. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кульсары задержан подозреваемый, который приставал к детям и пытался увести их с собой, сообщает портал atpress.kz.
Местная жительница заметила, что подозрительный мужчина пристает к мальчику и девочке и пытается увести их с собой.
Женщина схватила их за руки и пригрозила вызвать полицию. Однако незнакомец пошел следом. В тот момент, понимая, что ситуация становится опасной, она вместе с детьми села в первую попавшуюся машину и попросила водителя немедленно уехать", - говорится в материале.
В пресс-службе полиции Атырауской области подтвердили факт происшествия и сообщили, что подозреваемый 1985 года рождения задержан.
Установлено, что он является инвалидом II группы. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование (...) В настоящее время готовится представление в компетентные органы о помещении задержанного в специализированное лечебное учреждение ", - сообщили в пресс-службе ДП.
Ранее двум насильникам несовершеннолетних брата и сестры вынесли приговор в Павлодарской области.
22.09.2025, 14:20 51161
В Павлодарской области вынесен приговор насильникам несовершеннолетних брата и сестры
Фото: Depositphotos
Павлодар. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух насильников несовершеннолетних брата и сестры приговорили к 15 и 22 годам лишения свободы в Павлодарской области.
СМУС Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении Г. по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении малолетнего, совершенного с угрозой применения насилия и с применением насилия, изнасилование группой лиц по предварительному сговору, половое сношение и иные действия сексуального характера заведомо с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В отношении Ө. по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, совершенного с угрозой применения насилия и с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, а также полового сношения с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста", - сообщили в пресс-службе судов Павлодарской области.
Отмечается, что, поскольку обстоятельства дела не могут быть оглашены, суд проходил в закрытом режиме. Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами.
Суд приговорил двух насильников к 22 и 15 годам лишения свободы. Также они пожизненно лишены права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Преступления, совершенные подсудимыми, относятся к категории особо тяжких преступлений и предусматривают наказания только в виде лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, двух подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних сестры и брата задержали осенью прошлого года.
22.09.2025, 13:51 52981
Житель Сатпаева пять лет проведет за решеткой за пропаганду терроризма
Осужденный пытался склонить жителей Сатпаева к радикальной идеологии
Жезказган. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сатпаевским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в пропаганде терроризма, сообщили в прокуратуре области Улытау.
Установлено, что осужденный пытался склонить жителей Сатпаева к радикальной идеологии, используя устные высказывания и искаженные религиозные тексты.
Суд с учетом всех обстоятельств дела признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, вооруженных приверженцев деструктивного течения задержали в Туркестанской области.
22.09.2025, 10:15 60326
Из России в Казахстан экстрадирован подозреваемый в хищении бюджетных средств в особо крупном размере
Фото: скриншот из видео ГП
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин, подозреваемый в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем строительной компании, в период с 2020 по 2022 годы, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании похитило свыше 8,5 млрд тенге из дочерней организации АО "Самрук-Энерго", - проинформировали в ведомстве.
Как уточнили в Генпрокуратуре, указанные средства были предназначены для строительства ветряной электростанции в Акмолинской области.
После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В феврале этого года он задержан на территории Российской Федерации, которая по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции в Казахстан", - пояснили в ведомстве.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
Другие участники преступления в мае текущего года осуждены к различным срокам лишения свободы.
За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
22.09.2025, 10:00 61211
В Алматы задержали посылку с наркотиками из США
Фото: Polisia.kz
Алматы. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в город международной почтовой посылки из США с наркотическим средством растительного происхождения, сообщает Polisia.kz.
По информации полиции, внутри посылки, прибывшей из США, находилось значительное количество запрещенного вещества.
В отношении подозреваемого начато досудебное расследование. Он помещен под стражу.
Ранее сообщалось, что алматинец получил 16 лет за посылку из Таиланда.
20.09.2025, 11:25 146811
Звонили казахстанцам и представлялись юристами: в Киеве ликвидирован мошеннический call-центр
Киев. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Киеве ликвидирован мошеннический транснациональный call-центр, где использовали технологии deepfake, сообщает Polisia.kz.
Установлены организаторы и активные участники транснациональной преступной группы, действовавшей на территории Украины и специализировавшейся на мошеннических схемах с так называемым chargeback - фиктивным возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. Преступники звонили жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами и обещая помощь в возвращении средств. Используя методы социальной инженерии, они рассылали поддельные документы, звонили от имени судебных или налоговых органов, а также применяли технологии deepfake для маскировки лиц. Потерпевших убеждали оплачивать "комиссии", "судебные сборы" или "налоги", а в ряде случаев брать кредиты или продавать имущество для внесения очередного платежа", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадали более 4,5 тысячи иностранных граждан, в том числе граждан Казахстана, а сумма ущерба превышает 4 млн долларов.
Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до технических лидеров, обучавших операторов, и непосредственных исполнителей, контактировавших с жертвами. Незаконные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса. Для поддержания дисциплины действовала система поощрений: операторы получали процент от каждой незаконно полученной суммы. В call-центре работали порядка 30 человек", - уточнили в полиции.
Подчеркивается, что в ходе обысков по 11 адресам и в самом call-центре изъято 41 единица компьютерной техники, 24 мобильных телефона, sim-карты и иные вещественные доказательства.
На изъятых устройствах обнаружены базы данных с абонентскими номерами казахстанских операторов связи, что подтверждает целенаправленный характер противоправной деятельности. По результатам спецоперации задержаны 15 граждан Украины, из них 9 водворены в ИВС", - добавил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.
Ранее об активизации мошенников предупредили в Нацбанке.
20.09.2025, 11:00 120151
Подростков в Жетысуской области втягивали в подпольные религиозные занятия
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Подростков в Жетысуской области втягивали в подпольные религиозные занятия, где незаконно обучали идеологии незарегистрированной религиозной организации, сообщает Polisia.kz.
При осмотре помещений, использовавшихся под видом общежития, обнаружены иностранная религиозная литература и учебные материалы. Установлено, что организаторы ранее действовали под видом благотворительных учреждений и детских пансионатов, проводя нелегальные уроки религиозного характера. В марте постановлением суда города Талдыкоргана указанные псевдоблаготворительные учреждения были принудительно ликвидированы", - заявили в полиции.
В частности, по результатам проверки:
- за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозные занятия к ответственности привлечен организатор религиозных обрядов;
- за проживание без регистрации к ответственности привлечены четыре так называемых устаза;
- родители несовершеннолетних привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей;
- одна несовершеннолетняя направлена в центр адаптации в связи с проживанием родителей в другом регионе.
В настоящее время проверочные мероприятия в отношении предполагаемых организаторов продолжаются. По итогам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства", - добавили в полиции.
Напомним, в 2023 году в Шымкенте наставник мечети избил детей.
