Подростка жестоко избили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. 31 МАЯ - В Шымкенте ведется следствие по факту избиения школьника, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соцсетях и мессенджерах распространилось видео избиения школьника. На кадрах видно, как двое парней выясняют отношения. Позднее словесная перепалка перерастает в драку. Все происходящее наблюдают еще несколько подростков, кто-то из них успел снять происходящее на камеру. В самом конце видео согнувшегося от боли парня беспощадно пинают по лицу, сообщает издание Otyrar.kz

По словам матери пострадавшего школьника, инцидент произошел 27 мая. По ее словам, это была не драка, а групповое жестокое избиение, после чего ее сын попал в больницу. Женщина просит полицейских разобраться в деталях дела и наказать обидчиков по всей строгости закона.

В прокуратуре мегаполиса пояснили, что заявление принято в районном отделе полиции, начата соответствующая проверка. Дело находится на контроле прокуратуры района. Ведется следствие. По словам правоохранителей, ответственность понесут родители обидчиков.