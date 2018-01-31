Полиция Астаны просит помощи в установлении личности подозреваемого в краже

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Полицейскими Астаны проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя, который 29 января, около 15.00, в одном из магазинов по улице Жетиген похитил у несовершеннолетнего сотовый телефон, передает Kazakhstan Today.

Департамент внутренних дел Астаны просит граждан оказать содействие в установлении личности подозреваемого и при наличии какой-либо информации о нем обратиться в УВД района Алматы города Астаны (улица Жансугурова, 2) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-67-71, 8 747 265 47 37, 102.

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