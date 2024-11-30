Полицейские предупредили о мошенниках, продающих несуществующие товары через интернет

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Кокшетау. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За сутки полицейские в Акмолинской области установили личности трех подозреваемых в ранее совершенных мошенничествах, связанных с продажей несуществующих товаров через интернет, сообщает Polisia.kz.





В отдел полиции Зерендинского района обратилась местная жительница и сообщила, что второго сентября текущего года неизвестный мужчина под предлогом продажи двигателя для автомобиля завладел принадлежащими ей денежными средствами. Сумма ущерба составила один миллион тенге. Женщина связалась с автором объявления на сайте ОLХ, чтобы обсудить сделку, однако после получения денег продавец перестал выходить на связь.





Двое других жителей региона также пострадали от действий мошенников. Акмолинцы намеревались приобрести мобильные телефоны по объявлению о продаже недорогих гаджетов в Telegram. Во всех случаях покупатели остались без денег и товара.





В результате оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых установлены сотрудниками полиции, по всем фактам начаты досудебные расследования.





Чтобы не стать жертвой мошенничества, рекомендуем использовать только проверенные площадки для покупок, изучать отзывы о продавце и по возможности выбирать оплату при получении товара. Соблюдение этих рекомендаций поможет защитить ваши деньги и сделать онлайн-покупки безопасными", - отметили в полиции.