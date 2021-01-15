Полиция Мангистауской области выявила незаконно работавшую букмекерскую контору

Как уточнили представителям регионального издания "Лада" в пресс-службе департамента полиции региона, полиция 11 января изъяла шесть процессоров, шесть мониторов и кассовый аппарат.
Собранный материал передан в управление государственных доходов Мунайлинского района.
Главный полицейский региона Жанарбек Бактыбаев призывает граждан осуществлять свою предпринимательскую деятельность на законном уровне и не допускать нарушения законодательства страны.
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