Полиция Мангистауской области выявила незаконно работавшую букмекерскую контору

Актау. 14 января. Kazakhstan Today - Полиция пресекла незаконную деятельность букмекерской конторы "Inbet" в селе Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили представителям регионального издания " Лада " в пресс-службе департамента полиции региона, полиция 11 января изъяла шесть процессоров, шесть мониторов и кассовый аппарат.

Собранный материал передан в управление государственных доходов Мунайлинского района.

Главный полицейский региона Жанарбек Бактыбаев призывает граждан осуществлять свою предпринимательскую деятельность на законном уровне и не допускать нарушения законодательства страны.

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