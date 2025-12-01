10.12.2025, 19:16 15166
Полиция пресекла сбыт крупной партии наркотиков в Жамбылской области
Фото: Кадр из видео
Тараз. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе задержали 30-летнего гражданина Республики Узбекистан за сбыт и хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
При личном обыске у задержанного в кармане брюк был обнаружен сверток с синтетическим наркотическим средством "A-PVP" весом 2,011 г. Далее по месту жительства иностранного гражданина был обнаружен пакет с наркотическими средствами "A-PVP" общим весом 166,09 г", - проинформировали в полиции.
Как рассказали в ДП, помимо самих наркотиков у подозреваемого изъяты предметы, свидетельствующие о намерении заниматься сбытом: весы и около 1500 зип-пакетов для расфасовки. Общий вес изъятых синтетических наркотиков "A-PVP" (более 168,2 г) квалифицируется как особо крупный размер.
По данному факту начато досудебное расследование по 3 части статьи 297 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление каналов поставки и других возможных сообщников", - отметили в пресс-службе.
Ранее в Шымкенте выявили международную наркосеть, оборот которой составил 7 млн долларов США.
10.12.2025, 17:05
Избивших 7-летнего мальчика школьников разыскивают в Павлодаре
Возбуждено уголовное дело
Павлодар. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре возбуждено уголовное дело по факту жестокого нападения на 7-летнего мальчика двумя несовершеннолетними. По словам матери пострадавшего, ее сына повалили на землю, пинали по голове и пытались отрезать язык.
В соцсетях мать 7-летнего мальчика рассказала, что на улице на ее сына напали два мальчика возрастом около 10 лет.
Повалили на землю, пинали по голове, по телу. Ножницами резали язык. Сейчас мой сын лежит в травматологии с сотрясением мозга", - рассказала женщина.
В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего".
Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание несовершеннолетних, причастных к данному происшествию. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям их законных представителей. Также поведение несовершеннолетних будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с постановкой на учет", - сказано в сообщении полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых в том числе несовершеннолетними.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
В октябре несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В сентябре школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
10.12.2025, 10:00
Из России в Казахстан экстрадирован подозреваемый в убийстве предпринимателя
Фото: скриншот из видео ГП
Павлодар. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана из России экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в убийстве павлодарского предпринимателя.
21 февраля текущего года потерпевший выехал на работу и перестал выходить на связь, в связи с чем был объявлен без вести пропавшим. В ходе досудебного расследования установлено, что в тот же день в Павлодаре бизнесмен встретился с подозреваемым во дворе его жилого дома. Между ними на почве финансовых разногласий возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему 22 ножевых ранения в область грудной клетки и лица. От полученных травм потерпевший скончался на месте. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый спрятал тело погибшего и его автотранспортное средство в своем гараже, после чего скрылся за пределами Республики Казахстан", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Сообщается, что в марте текущего года он был задержан на территории России и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.
10.12.2025, 09:47
Тело новорожденного обнаружили в Кентау
Фото: ДП Туркестанской области
Кентау. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По факту обнаружения тела новорожденного в городе Кентау возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление матери ребенка. Полицией осуществляется подворный обход, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются жители близлежащих домов и возможные очевидцы, в также прорабатываются медицинские учреждения", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что в рамках расследования проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств, по результатам чего будет принято соответствующее решение. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Как сообщалось ранее, тело новорожденного обнаружили в мусорном контейнере в Усть-Каменогорске.
09.12.2025, 18:44
Несовершеннолетнего осудили за убийство в Жамбылской области
Фото: pexels
Тараз. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам региона.
В сентябре 2025 года между несовершеннолетним подсудимым Н. и потерпевшим К. возник конфликт из-за электронной сигареты. В ходе конфликта Н., используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений нанес К. одно ножевое ранение в левую сторону груди и скрылся с места преступления. В результате К. скончался на месте происшествия", - проинформировали в суде.
Подсудимый вину признал полностью. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств несовершеннолетие виновного.
Приговором суда Н. признан виновным по пункту 9 части 2 статьи 99 УК РК, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Судом с законного представителя подсудимого взыскано в счет компенсации материального вреда 8 млн тенге", - дополнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области отказ угостить сигаретой обернулся убийством.
09.12.2025, 13:02
В Казахстане выросло количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних
Фото: Polisia.kz
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан выросло количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних, сообщает finprom.kz.
За январь-октябрь текущего года в Казахстане зарегистрировали 3,1 тыс. таких правонарушений - на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2024-го", - заявили аналитики.
В частности, в январе-октябре 2025 года среди всех уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних 757 случаев пришлось на поступки, остальные 2,4 тыс. - на преступления.
Чаще всего против несовершеннолетних совершались такие уголовные правонарушения, как побои, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, умышленное причинение легкого вреда здоровью, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, изнасилование. Что касается численности жертв, за десять месяцев текущего года уголовные правонарушения были совершены в отношении 3,3 тыс. казахстанцев в возрасте до 18 лет. Численность пострадавших за год сократилась на 1,7%", - говорится в сообщении.
Также от нарушений водителями правил дорожного движения пострадали 448 несовершеннолетних, от побоев - 502, от умышленного причинения легкого вреда здоровью - 278, от половых сношений или иных действий сексуального характера - 210, от хулиганства - 185.
Между тем в стране также растет количество правонарушений, совершенных самими несовершеннолетними.
За январь-октябрь текущего года уголовные правонарушения совершили 1,9 тыс. казахстанцев в возрасте до 18 лет - на 36,4% больше, чем за аналогичный период 2024-го", - добавили аналитики.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых в том числе несовершеннолетними.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
В октябре несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В сентябре школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
09.12.2025, 09:35
Хищение бюджетных средств при закупке медоборудования выявило АФМ в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
Туркестан. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Туркестанской области проводит расследование по факту хищения бюджетных средств при закупке медицинского оборудования.
Бывший главный врач ГКП "Казыгуртская районная центральная больница" организовал приобретение оборудования для медицинского газоснабжения путем его искусственного деления на отдельные составные части для последующего заключения множества договоров. Для реализации схемы он привлек свою знакомую, имеющую опыт в сфере поставки медицинских изделий. Она использовала подконтрольные ей коммерческие организации, зарегистрированные на родственников и знакомых. От имени этих компаний подготовлены заведомо завышенные коммерческие предложения. При этом фактическая поставка оборудования осуществлена сторонней компанией, однако акты приемки и договоры оформлялись через подконтрольные фирмы", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, после перечисления средств от больницы на счета данных компаний подозреваемые обналичили их и распределили между собой.
Общая сумма ущерба государству составила 115 млн тенге. На преступные доходы подозреваемая приобрела двухкомнатную квартиру в столице, с санкции суда на имущество наложен арест. В отношении бывшего главного врача избрана мера пресечения в виде залога, его соучастница находится под домашним арестом", - уточнили в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.
08.12.2025, 16:50
Вооруженный ножом дебошир угрожал работникам магазина электроники в Сатпаеве
Подозреваемый задержан
Сатпаев. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Сатпаеве полиция задержала злоумышленника, который, угрожая ножом, напал на сотрудников магазина электроники.
Видео инцидента в магазине электроники города Сатпаева появилось в Сети. На кадрах видно, как мужчина размахивает ножом перед сотрудниками магазина.
Продавцы, вооружившись подручными средствами, смогли вытеснить нарушителя из помещения, после чего он попытался скрыться", - говорится в посте под видео.
В департаменте полиции области Улытау сообщили, что инцидент произошел 7 декабря в торговом доме, подозреваемый задержан по горячим следам.
Злоумышленник, выражая недовольство в адрес сотрудников магазина, взял с прилавка бытовой нож, угрожал применением насилия и повредил имущество, после чего попытался скрыться с места происшествия. Пострадавших нет", - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в ноябре в Актау вооруженный ножом грабитель напал на АЗС.
08.12.2025, 15:11
В Костанае санитар вытрезвителя жестоко избил пациента
Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы
Костанай. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае санитар городского центра временной адаптации и детоксикации осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пациента, сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам суда, инцидент произошел в июле текущего года. Подсудимый, являясь санитаром вытрезвителя города Костаная, из-за личной неприязни нанес несколько сильных ударов по голове и телу пациента учреждения. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью.
С учетом того, что подсудимый не принял мер по возмещению вреда, суд лишил его свободы сроком на 4 года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с уходом за пациентами, сроком на 5 лет.
Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично: с подсудимого взыскана компенсация морального вреда.
Напомним, в Актобе медбрата осудили на 20 лет тюрьмы за жестокое убийство коллеги.
