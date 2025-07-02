01.07.2025, 17:05 12726
Жестокое убийство подростка в Актобе: десять человек получили длительные сроки
Фото: pexels.com
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего в массовой драке, сообщили в пресс-службе суда.
Судом установлено, что 27 мая 2024 года в Актобе трое подсудимых, ссылаясь на конфликт их несовершеннолетних братьев, потребовали у потерпевшего и других 300 тысяч тенге или телефон марки iPhone 13. Они угрожали применением оружия и нанесением ножевых ранений в случае отказа", - говорится в сообщении.
По информации суда, 8 мая 2024 года около полуночи на автостоянке рынка "М" встретились подсудимые и потерпевшие (всего 32 человека). Во время переговоров один из подсудимых произвел три выстрела в сторону потерпевших. Затем еще трое подсудимых на двух автомобилях совершили наезд на убегающих. Несовершеннолетнего потерпевшего, который получил дробовое ранение, подсудимые избили и нанесли ему несколько ножевых ударов в жизненно важные органы, перерезав сухожилия рук и ног.
От полученных травм несовершеннолетний потерпевший скончался. Восемь других потерпевших получили легкий вред здоровью от дробовых ранений в ноги. Все 10 подсудимых по предъявленному обвинению вину не признали", - сообщили в суде.
Подсудимые приговорены к лишению свободы на сроки от 11,5 до 22 лет.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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01.07.2025, 19:40 8841
В Астане задержали находившегося в международном розыске по линии Интерпола гражданина Армении
Он находится в розыске за уголовное правонарушение
Фото: Polisia.kz
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники криминальной полиции Астаны в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Стоп преступление" задержали 43-летнего иностранца, разыскиваемого правоохранительными органами Армении, сообщает Polisia.kz.
Мужчину доставили в отдел полиции для установления личности и проведения проверки. По результатам установлено, что с мая 2023 года он находится в розыске за уголовное правонарушение - управление транспортным средством без документов и без права на вождение. Армянская сторона уведомлена в установленном порядке.
Ранее по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в городе Будве Черногории задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере.
01.07.2025, 13:30 18951
Житель Атырауской области получил 15 лет лишения свободы по делу об убийстве экс-супруги
Фото: Depositphotos
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Атырау. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Атырауской области получил 15 лет лишения свободы по делу об убийстве экс-супруги прямо в здании поликлиники в городе Кульсары, где она работала юристом, сообщает портал "Мой город".
Сам подсудимый лишь частично признал свою вину. Приговором суда он признан виновным. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшим 15 миллионов тенге моральной компенсации", - говорится в сообщении.
Из материалов дела следует, что женщина переписывалась с бывшим мужем в Instagram. В какой-то момент между ними произошла словесная перепалка. Подсудимый разозлился на экс-супругу. Он положил в карман складной нож, пришел на работу к потерпевшей и зашел в ее служебный кабинет.
Несмотря на то что в кабинете кроме бывшей жены находилась ее коллега, подсудимый сразу же подошел к ней и ударил ее рукой по голове. Когда коллега заступилась за нее, подсудимый, находясь в общественном месте, достал из кармана складной нож. Тогда коллега потерпевшей, опасаясь за свою жизнь, выбежала из кабинета, чтобы позвать на помощь. В этот момент мужчина нанес женщине один удар складным ножом в область задней поверхности верхней части шеи слева и один в область грудной клетки слева и скрылся с места происшествия", - сообщается в приговоре.
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, не приходя в сознание.
Ранее обвиняемых в убийстве приговорили к 20 годам лишения свободы в Улытауской области.
01.07.2025, 12:59 20181
Подростка жестоко избили толпой в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Подростка жестоко избили толпой в Турксибском районе города Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к инциденту", - проинформировали в полиции.
В департаменте заверили, что действиям каждого из них будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с действующим законодательством Казахстана.
Ранее информация о жестоком избиении парня распространилась в Сети. В частности, как сообщает инстаграм-паблик krisp_almaty, инцидент произошел 28 июня рядом с парком на Сейфуллина.
Сейчас подросток находится в больнице с переломом носа и сотрясением мозга", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
01.07.2025, 11:58 22541
Задержан бывший первый вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
Фото: gov.kz
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан бывший первый вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана, президент Центра развития трудовых ресурсов Акмади Сарбасов, передает корреспондент агентства.
Министерство труда и социальной защиты населения подтверждает факт задержания руководителя АО "Центр развития трудовых ресурсов". Министерство оказывает содействие следственным органам в установленном порядке. Все вопросы, касающиеся хода следствия, находятся в компетенции уполномоченных органов", - сообщили в ведомстве.
Напомним, вчера экс-министра юстиции Бекетаева осудили на 9 лет.
01.07.2025, 10:47 24296
Руководство столичной школы подозревается в хищении более 900 млн тенге
На украденные деньги подозреваемые приобрели имущество стоимостью 382 млн тенге: коттедж, 2 квартиры в столице и автомобиль
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении должностных лиц КГУ "Международная школа 81 Astana English School" акимата Астаны по факту хищения бюджетных денежных средств проводится расследование, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Бывший директор и главный бухгалтер КГУ "Международная школа 81 Astana English School" подозреваются в хищении более 900 млн тенге.
Как рассказали в АФМ, часть этой суммы была получена наличными от родителей за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря. Однако деньги не поступили на счет учреждения, а были похищены.
Кроме того, около 16 млн тенге переведены на счета лиц, фактически не работавших в организации. Среди них родственники подозреваемых, оформленные фиктивно.
На украденные деньги подозреваемые приобрели имущество стоимостью 382 млн тенге: коттедж, 2 квартиры в столице и автомобиль.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу.
Напомним, в Атырау осудили на пять лет главбуха школы-лицея-интерната по делу о мошенничестве.
30.06.2025, 18:21 50396
Обвиняемых в убийстве приговорили к 20 годам лишения свободы в Улытауской области
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Рассмотрено уголовное дело об убийстве мужчины, расчлененное тело которого обнаружили в мусорном контейнере в одном из дворов Жезказгана в январе этого года, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Улытау.
В суде проинформировали, что вечером 29 января 2025 года "в ходе совместного распития спиртных напитков" подсудимые С. и Д. нанесли потерпевшему Б., который находился в беспомощном состоянии в связи с алкогольным опьянением тяжелой степени, несколько ударов ножом по голове, по передней поверхности грудной клетки и в область шеи, в результате чего от полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия. Далее с целью сокрытия следов преступления подсудимые расчленили тело потерпевшего и, укутав его в плед, выкинули в мусорный контейнер на улице Байконурова.
Обвинительным вердиктом суда с участием присяжных заседателей подсудимые С. и Д. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения по статье 99, часть 2, пункт 3.7, УК РК, каждому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении.
Подсудимые свою вину не признали и просили их оправдать.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.06.2025, 17:28 52906
Экс-министра юстиции Бекетаева осудили на 9 лет
Фото: ortcom.kz
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции РК Данияр Бигайдаров на брифинге сообщил, что бывший министр юстиции Марат Бекетаев осужден на 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент агентства.
Уголовное дело в отношении экс-министра юстиции Бекетаева расследовалось по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности. В связи с тем что следствие по нему велось под грифом "секретно", все материалы дела и обстоятельства преступления не подлежат разглашению", - проинформировали в Антикоре.
Напомним, осенью 2023 года Антикор сообщил о задержании экс-министра юстиции, но не уточнил, о ком именно речь. Позже в ведомстве подтвердили, что задержанным экс-министром юстиции является Марат Бекетаев.
В ведомстве отметили, что в данный момент подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Позже стало известно, что бывший министр юстиции Марат Бекетаев был задержан при попытке уехать из страны.
30.06.2025, 15:44 51746
Генпрокуратура направила в суд дело Перизат Кайрат
Фото: polisia.kz
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и ее матери направлено для рассмотрения по существу в межрайонный суд по уголовным делам Астаны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Указанные лица обвиняются в хищении у граждан и организаций Республики Казахстан свыше трех миллиардов тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке", - заявили в ведомстве.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. По делу о мошенничестве и легализации денег, добытых преступных путем, фигурантом проходит также мать Перизат Кайрат. Она находится под домашним арестом.
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