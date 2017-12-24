Председатель суда Туркестана выманил 3 млн тенге под предлогом помощи в смягчении наказания подсудимому

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Председатель суда Туркестана выманил 3 млн тенге под предлогом помощи в смягчении наказания подсудимому23.12.2017
Криминал  14:08

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность председателя Туркестанского городского суда О. Серикбаева, передает Kazakhstan Today.

"Подозреваемый под предлогом оказания содействия в смягчении наказания подсудимому путем обмана получил 3 млн тенге от его представителя. С учетом собранных доказательств деяния Серикбаева квалифицированы по пунктам 1, 2 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество в крупном размере лицом, занимающим ответственную государственную должность)", - сообщили в пресс-службе Нацбюро.

22 декабря текущего года с санкции Есильского районного суда Астаны Серикбаев заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.
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