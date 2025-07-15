Представляются сотрудниками КНБ: казахстанцев предупредили о мошенниках

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Актау. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Актауского городского суда пятеро лиц, в числе которых две женщины, признаны виновными в незаконной рекламе психотропных веществ, сообщает прокуратура Мангистауской области.





В прокуратуре рассказали, что осужденные расклеивали листовки на зданиях и жилых домах в городе Актау, а также наносили готовые тексты аэрозольной краской с помощью заранее заготовленных трафаретов. В распространяемых материалах содержались ссылки адресов в мессенджере Telegram, через которые осуществлялась продажа психотропных веществ.





Распространители были задержаны сотрудниками полиции с поличным с очередной партией рекламных материалов.





У двух из них при обыске был обнаружен мефедрон. В результате их действия были дополнительно квалифицированы по статье УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".





Все пятеро приговорены к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы каждый. Приговор вступил в законную силу.