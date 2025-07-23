Преступная группа организовала контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель в Туркестанской области

Государству был причинен ущерб на сумму более 4 млрд тенге

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Туркестан. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении 46 работников Жетысайского районного отдела образования по фактам растраты вверенного имущества, - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении 46 работников Жетысайского районного отдела образования по фактам растраты вверенного имущества, сообщает пресс-служба суда.





Подсудимые - должностные лица Жетысайского районного отдела образования (М. и Ш.), а также 44 бухгалтера школ совершили хищение бюджетных средств путем незаконного перечисления заработной платы на банковские счета знакомых и родственников, которые фактически не работали в школах.





В результате преступных действий, совершенных подсудимыми в период с 2021 по 2023 годы, государству был причинен ущерб на сумму более 4 млрд тенге.





Подсудимые М. и Ш. вину не признали. Остальные подсудимые признали вину полностью и в связи с возмещением ущерба на общую сумму более 800 млн тенге просили назначить более мягкое наказание.





Вердиктом присяжных заседателей основным фигурантам уголовного дела - Ш. и М. назначено наказание в виде лишения свободы на 9 и 10 лет соответственно. Срок отбывания наказания Ш. отсрочен на 5 лет в связи с наличием малолетних детей.





Действия 2 подсудимых переквалифицированы и им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.





34 подсудимым назначено наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.





8 подсудимым назначено наказание в виде ограничения свободы сроком от 1 года до 3 лет.





Вопрос о возмещении ущерба оставлен для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.





Приговор не вступил в законную силу.



