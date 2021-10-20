Привязанную к машине собаку протащил по улицам водитель в Уральске

РИДДЕР. 20 ОКТЯБРЯ - В Восточном Казахстане раскрыто убийство, совершенное в 2008 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В апреле 2008 года неподалеку от трассы Аягоз-Караганда в ложбине было обнаружено тело 35-летней жительницы Аягозского района с признаками насильственной смерти. Женщина была задушена. Установить личность преступника не удалось, пишет портал yk.kz

Однако следствие не прекращалось, и на днях сотрудники департамента полиции вышли на след. Задержана жительница Риддера, которая после предъявления ей собранных доказательств и улик сразу же призналась в совершении особо тяжкого преступления.

Оказалось, она пошла на убийство из ревности. Десять лет назад женщины были в одной компании, одной показалось, что другая слишком внимательна к ее мужчине, и она задушила соперницу поясом от пальто", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Сейчас подозреваемой 51 год.

Женщина с санкции суда взята под стражу, досудебное расследование в отношении нее продолжается. В случае признания ее виновной ей может быть назначено наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы", - сообщил замначальника департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.



