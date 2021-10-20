Привязанную к машине собаку протащил по улицам водитель в Уральске

УРАЛЬСК. 19 ОКТЯБРЯ - Очередной случай дикой жестокости по отношению к животным снят на камеру в Уральске. Водитель протащил по улицам привязанную к автомобилю собаку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Видео жестокого обращения с животным опубликовано в Instagram. Автор ролика снимает происходящее из машины, которая едет позади. По его словам, кадры были сняты в Уральске, пишет "Мой город".
На одной из улиц города Уральска житель привязал собаку к машине и ехал. Таких людей должны знать. Можно этого человека на всеобщее обозрение. Чтобы на него весь город пальцем показывал и он понес наказание", - пишет автор видео.
В департаменте полиции уже установили водителя авто. Им оказался 55-летний житель Уральска.
Собака, к сожалению, скончалась. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции. В настоящее время сотрудниками устанавливаются причины произошедшего", - сообщили в ведомстве.
Это далеко не первый случай в Казахстане, когда водители привязывают собак к авто и волочат по улицам городов.
Напомним, Минэкологии планирует ввести наказание до 5 лет лишения свободы за издевательство над животными. Также за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП.
Между тем факты чудовищных издевательств над животными не снижаются. Трое костанайцев забили собаку молотком до смерти. Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой. В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео.