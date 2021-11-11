Руководителей предприятия в Карагандинской области осудили за преднамеренное банкротство

КАРАГАНДА. 10 НОЯБРЯ - В Карагандинской области руководители предприятия "Арт Текстиль" осуждены за преднамеренное банкротство, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Следствием установлено, что учредитель и руководитель предприятия И. Фелькер и Р. Куран в течение 3 лет до признания предприятия банкротом незаконно передали права на имущество: земельный участок, здание, автомашины -подставным лицам. Тем самым пытались уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 86 миллионов тенге. Договоры о передаче и реализации имущества ТОО "Арт Текстиль" признаны недействительными, все имущество возращено. Фелькер и Куран осуждены на 1,5 года ограничения свободы", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
В ведомстве отметили, что преднамеренное и фиктивное банкротство - частый способ уйти от долгов.
Нередко незаконное банкротство выглядит так: фирма берет в банке большой кредит, затем выводит ценные активы, которые не обеспечены залогом, и перестает платить по счетам и соответственно отчислять платежи в бюджет. После этого она инициирует процедуру банкротства", - отметили в Агентстве.