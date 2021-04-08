Руководители букмекерской конторы осуждены за организацию незаконного игорного бизнеса в Казахстане

АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - Департаментом экономических расследований по городу Алматы Агентства РК по финансовому мониторингу завершено досудебное расследование в отношении руководителей букмекерской конторы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Следствием установлено, что руководители букмекерской конторы Finbet наряду с букмекерской деятельностью промышляли незаконным игорным бизнесом на территории Республики Казахстан с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму более 300 млн тенге. Ставки на азартные игры осуществлялись в 43 заведениях, расположенных в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Приговором суда трое обвиняемых признаны виновными за организацию незаконного игорного бизнеса, с извлечением дохода в особо крупном размере, двум организаторам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, а одному назначено наказание в виде штрафа на сумму 2,4 млн тенге.

По уголовному делу конфискованы денежные средства и другое имущество на сумму более 100 млн тенге, отметили в ведомстве.

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