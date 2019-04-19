Руководителя подразделения КТЖ подозревают в завладении принадлежащих его подчиненным 1,7 млн тенге

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Директор Центра оценки и развития персонала железнодорожного транспорта АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" подозревается злоупотреблении полномочиями. Еще один сотрудник филиала нацкомпании в Карагандинской области подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Национальным бюро по противодействию коррупции проведено досудебное расследование в отношении директора Центра оценки и развития персонала железнодорожного транспорта АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы". Он подозревается в злоупотреблении полномочиями путем завладения на безвозмездной основе денежными средствами в общей сумме 1,7 млн тенге подчиненных ему директоров филиалов Актюбинского, Павлодарского, Таразского и Карагандинского центров, причинив им материальный ущерб на указанную сумму", - сообщил сегодня на брифинге директор департамента по связям с общественностью Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин.

Он уточнил, что в связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Досудебное расследование завершено в ускоренном порядке.

Кроме этого, департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области проводится досудебное расследование в отношении директора Карагандинского учебного центра транспорта - филиала АО "Национальная компания "КТЖ". Он подозревается в получении через посредника взятки в сумме 30 тыс. тенге от обучающегося за освобождение от посещения занятий.

В связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается", - уточнил Бердалин.

По его данным, с начала текущего года Антикоррупционной службой в отношении работников АО "НК "Казакстан темір жолы" и его подведомственных организаций зарегистрировано 29 коррупционных преступлений (из них направлено в суд три уголовных дела), в качестве подозреваемых привлекаются 14 лиц. В основном коррупционные преступления связаны с хищением, взяточничеством и злоупотреблением полномочиями при подписании актов выполненных работ, приеме на работу и переводом по службе, а также за ускоренную и беспрепятственную подачу вагонов и тепловозов для перевозки грузов.

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