С начала года в Казахстане 58 человек стали жертвами торговли людьми

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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала 2025 года в Казахстане выявлено 58 пострадавших от торговли людьми, передает корреспондент агентства.





В 2025 году, по состоянию на 1 мая, зарегистрировано 58 пострадавших (мужчины - 29, женщины - 19, дети - 10), в том числе 30 иностранцев", - проинформировали в пресс-службе ведомства.





По итогам прошлого года было выявлено и идентифицировано 247 жертв торговли людьми, из них 118 мужчин, 75 женщин и 54 ребенка. В их числе 114 иностранных граждан.





В Астане состоялось 46-е заседание межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, приуроченное к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. Мероприятие прошло под председательством вице-министра труда и социальной защиты населения РК Виктории Шегай с участием представителей центральных государственных органов, международных и неправительственных организаций.





В заседании приняли участие представители министерств внутренних дел, здравоохранения, просвещения, иностранных дел и юстиции, Генеральной прокуратуры, Пограничной службы КНБ, акиматов всех регионов, Международной организации по миграции, ОБСЕ и общественных объединений, работающих с жертвами торговли людьми.





Торговля людьми остается одной из самых тяжелых форм нарушения прав человека. Это преступление разрушает судьбы и подрывает общественные устои. Казахстан, как участник международных соглашений, включая Палермский протокол, последовательно реализует обязательства по предотвращению и пресечению торговли людьми, а также оказанию всесторонней поддержки жертвам. Принятие закона "О противодействии торговле людьми" в 2024 году стало важным шагом в этом направлении", - отметила в своем приветственном слове Виктория Шегай.





Особое внимание участники уделили вопросам идентификации жертв и обеспечения им комплексной поддержки и квалифицированной помощи. Подчеркнута необходимость усиления координации на всех уровнях и повышения квалификации специалистов.



