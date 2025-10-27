26.10.2025, 12:41 26566
Сбежавшего из больницы арестанта задержали в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Туркестан. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Туркестанской области задержала подсудимого, сбежавшего 23 октября из больницы, где он находился на лечении.
Сотрудниками криминальной полиции департамента полиции Туркестанской области задержан подсудимый, ранее покинувший медицинское учреждение. Он был задержан в доме своего знакомого в Туркестане. Задержанный помещен в следственный изолятор", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.
В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Проводится досудебное расследование. Ситуация находится на личном контроле главы департамента.
Подсудимый сбежал из медучреждения 23 октября. На его розыск был ориентирован весь личный состав полиции. На дорогах выставили контрольные посты.
В апреле этого года в Каскелене задержали сбежавшего из суда подозреваемого.
новости по теме
25.10.2025, 13:00 60101
В Казахстане возбуждено свыше 90 уголовных дел о коррупции
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев в ходе доклада президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об основных итогах работы ведомства с начала года сообщил, что в стране фактам коррупции возбуждено 91 уголовное дело, сообщает Акорда.
В рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции предотвращен ущерб государству на сумму 3,8 трлн тенге, возмещено в бюджет 255 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Также Ермек Сагимбаев сообщил, что органами национальной безопасности задержано 67 человек, причастных к экстремизму и терроризму. Осуждено 83 приверженца радикальной идеологии.
Принятыми во взаимодействии с МВД мерами пресечена деятельность 17 криминальных групп, задержаны 244 участника, под арест взяты 96 лиц. Из незаконного оборота изъяты 453 единицы оружия, 64 гранаты, около шести тысяч боеприпасов. Ликвидированы 16 нарколабораторий, 25 международных и 19 региональных наркоканалов. Изъято порядка 20 тонн наркотических средств, включая 13 тонн колумбийского кокаина и 10 тонн прекурсоров", - заявили в Акорде.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что в начала 2025 года в Казахстане зарегистрировано свыше 520 коррупционных преступлений.
24.10.2025, 16:22 91291
В Туркестанской области полиция ищет сбежавшего из медучреждения подсудимого
Начато служебное расследование
Рассказать друзьям
Туркестан. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полиция ищет сбежавшего из медицинского учреждения подсудимого, сообщает пресс-служба департамента полиции.
23 октября текущего года подсудимый, находившийся на лечении, покинул медицинское учреждение. На его розыск ориентирован весь личный состав полиции. Выставлены контрольные посты и проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по факту произошедшего начато служебное расследование, по итогам которого будут приняты самые строгие меры в отношении всех виновных лиц.
Напомним, в прошлом году из колонии в СКО сбежал заключенный.
23.10.2025, 18:35 127781
Находившийся в межгосударственном розыске 17 лет подозреваемый задержан в Талдыкоргане
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанца, который находился в межгосударственном розыске 17 лет за совершение тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, задержали в Талдыкоргане, сообщает Polisia.kz.
За подобное деяние предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения - арест", - говорится в сообщении.
Ранее находившийся в международном розыске подозреваемый задержан в Грузии.
23.10.2025, 17:34 130761
Видео жестокого избиения школьниц в Мангистауской области попало в Сеть
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Актау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области родителей школьниц, которые жестоко избили сверстниц, привлекли к ответственности, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Гражданский активист Нурлан Жунасов опубликовал на своей странице в соцсетях видео драки девочек-подростков. Двух школьниц повалили на землю, наносили удары по лицу, голове, одну из них пытались душить. Происходящее снимали на камеру.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями.
Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению своих детей. Также направлен материал в комиссию по делам несовершеннолетних. Подростки поставлены на профилактический учет", - сказано в сообщении полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возрослоколичество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
23.10.2025, 16:39 132481
Житель Щучинска заявил об изнасиловании его 15-летней дочери
Полиция проводит расследование
Рассказать друзьям
Кокшетау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Бурабайского района провела комплекс следственных действий в рамках расследования, начатого по заявлению жителя Щучинска по факту изнасилования его 15-летней дочери, сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.
Информация о том, что в Акмолинской области девочку-подростка неоднократно насиловали два 56-летних местных жителя, была опубликована на странице фонда "НеМолчи" в соцсетях.
В департаменте полиции Акмолинской области на запрос редакции сообщили, что заявление об изнасиловании 15-летней девочки поступило от отца пострадавшей. Полицией Бурабайского района был проведен комплекс необходимых следственных действий.
В настоящее время расследование уголовного дела по данному факту передано в производство следственного управления ДП Акмолинской области. В рамках расследования и проведения дополнительных следственно-оперативных мероприятий будет проверена объективность ранее принятых ОП Бурабайского района процессуальных решений", - сказано в сообщении полиции.
При этом полиции обратили внимание, что фигуранты дела не имеют отношения к правоохранительной деятельности, как это было озвучено в распространяемой в соцсетях информации.
Расследование находится на контроле руководства департамента полиции. Окончательные процессуальные решения будут приняты после согласования с прокуратурой", - добавили в полиции.
Напомним, убийца и насильник малолетней девочки получил пожизненный срок в Атырауской области.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
22.10.2025, 18:10 170801
В Актобе вынесли приговор фигурантам дела о хищении свыше шести млрд тенге
Трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы
Рассказать друзьям
Актобе. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Cуд №2 города Актобе вынес приговор фигурантам дела о хищении свыше шести млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
Рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя директора и главного бухгалтера ТОО "Компания по нефтяному технологическому обслуживанию Ту-Ха" и их трех пособников. Фигуранты по делу обвинялись в том, что в течение 14 лет похитили 6 116 310 603 тенге (...) Суд посчитал, что вина подсудимых доказана полностью, поэтому вынес обвинительный приговор и трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы от 7 до 8 лет, при этом одна из подсудимых взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, на похищенные средства они приобрели дорогостоящее имущество.
В ходе судебного разбирательства, которое длилось более полугода, были исследованы доказательства как стороны обвинения, так и защиты. Факты хищений и преступной легализации имущества помимо показаний свидетелей подтверждены финансовыми документами и заключениями экспертиз", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Аксу экс-чиновника и подрядчика осудили по делу о хищении 291 млн.
22.10.2025, 17:20 172346
МВД Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России, сообщает Polisia.kz.
Задержаны лица, организовавшие канал поставки и массовую активацию sim-карт, используемых интернет-мошенниками для совершения противоправных действий в отношении граждан Казахстана и СНГ. В результате проведенной спецоперации у преступников изъято 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 сотовый телефон, использованных фигурантами для активации sim-карт, а также свыше 19 тысяч казахстанских и европейских sim-карт. В изъятых ноутбуках обнаружены "лог-файлы" с историей действий пользователей, содержащие сведения об активированных абонентских номерах казахстанских и иных операторов сотовой связи с начала 2023 года, которые в дальнейшем применялись для осуществления мошеннических звонков", - заявил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.
По его словам, на данный момент уже выявлено использование изъятых номеров в конкретных фактах.
За противоправную деятельность задержано четыре гражданина Российской Федерации. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств", - добавил Аслан Ускембаев.
Ранее действовавший на территории Украины мошеннический call-центр обманывал казахстанцев от имени спецслужб.
22.10.2025, 14:20 164961
Медбрата осудили на 20 лет тюрьмы за жестокое убийство коллеги в Актобе
После совершения преступления подсудимый обналичил с карты убитого более пяти млн тенге, а также похитил его личные вещи
Рассказать друзьям
Актобе. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области медицинского брата осудили на 20 лет лишения свободы за убийство 69-летнего врача-нефролога.
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении медработника по статьям УК РК "Убийство из корыстных побуждений" и "Кража, совершенная в крупном размере".
По информации суда, подсудимый работал в диализном центре медбратом, помогал пожилому врачу 1956 года рождения с настройкой телефона и банковских приложений, устанавливал ему пароли, знал о наличии на счетах крупных денежных средств. При выезде в Астану для лечения зрения врач доверил подсудимому ключи от квартиры.
Таким образом, зная, что он живет один, у Ш. появилась мысль убить А. и завладеть его денежными средствами. Дождавшись его в квартире, нанес ему в жизненно важные органы удары ножом и кухонным топором, после чего спрятал тело в морозильнике. Далее, Ш., надев заранее приобретенную силиконовую маску, снял со счетов умершего А. денежные средства на общую сумму 5 268 000 тенге. Также украл его сотовые телефоны, планшет, ноутбук на общую сумму 1 966 860 тенге", - говорится в материалах суда.
По совокупности преступлений суд приговорил убийцу к 20 годам лишения свободы. Отмечается, что гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, жестокое убийство врача-нефролога произошло в мае текущего года. В ночь на 25 мая подсудимый пришел к нему домой, хозяин квартиры, ничего не подозревая, впустил гостя в квартиру. На кухне медбрат три раза ударил врача ножом, когда тот упал, нанес еще два удара топором по голове. Связанное тело он поместил в морозильную камеру, забрал телефон, ноутбук и планшет убитого и покинул место преступления. Через сайт объявлений подозреваемый несколько раз нанимал грузовые автомобили и перевозил морозильную камеру с телом по двум разным адресам.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
27.10.2025, 09:35Между Алматы и Москвой возобновлено прямое железнодорожное сообщение 27.10.2025, 08:491146Президент РК поздравил Кэтрин Коннолли с избранием на пост президента Ирландии 20.10.2025, 17:35416571Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени410706Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм379611Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм 20.10.2025, 16:10363356Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с интернетом и отправкой SMS в России 21.10.2025, 08:43350121Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося деятеля культуры Юрия Аравина 29.09.2025, 19:30636636Китай ускоряет интеграцию роботов и ИИ - от сервисов до медицины 30.09.2025, 16:18612066В Кыргызстане наблюдается бум изучения китайского языка 30.09.2025, 22:35464711Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество 01.10.2025, 16:31452986За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге 01.10.2025, 17:10Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков449176Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?