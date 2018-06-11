Сбежавшего из колонии заключенного задержали в Костанайской области

Костанай. 11 июня. Kazakhstan Today - В Костанайской области задержали сбежавшего из колонии заключенного, передает Kazakhstan Today со ссылкой на портал alau.kz

Беглеца задержали 10 июня около 20.00 сотрудники ДУИС по Костанайской области Сарыкольского района. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 427 УК РК, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет.

По информации пресс-службы ДВД региона, осужденный Нариман Кабдусалямов доставлен в учреждение минимальной безопасности УК-161/11 для дальнейшего отбывания наказания.

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