Шесть лет тюрьмы получил участник январских беспорядков в Алматы за хищение оружия

Фото: pexels.com

АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого по факту хищения огнестрельного оружия в период январских погромов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Суд установил, что 33-летний подсудимый вместе с неустановленным лицом незаконно проникли в оружейный магазин в период действовавшего режима ЧП и похитили оттуда гладкоствольное оружие марки Beretta Perennia III стоимостью 204 733 тенге, а также гладкоствольное оружие марки ATA ARMS стоимостью 187 557 тенге.

По данным Алмалинского районного суда, подсудимый вину признал частично. Он утверждает, что не проникал в оружейный магазин , а оружие "нашел около магазина и подобрал его для дальнейшей передачи в правоохранительные органы".

Однако, как проинформировали в суде, вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, которые являются его знакомыми. Согласно их показаниям, подсудимый вместе с неустановленным следствием лицом проник в магазин и потом обратно сел в машину с похищенным оружием.

Прокурор обвинение поддержал и просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Смягчающим вину обстоятельством является наличие двоих несовершеннолетних детей, частичное признание вины и молодой возраст подсудимого. Отягчающим обстоятельством явилось совершение преступление в момент ЧП", - рассказали в пресс-службе суда.

Приговором суда подсудимый признан виновным в хищении огнестрельного оружия в группе лиц по предварительному сговору, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.



