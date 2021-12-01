Шымкентского предпринимателя осудили за неуплату 650 миллионов тенге налогов

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АКТОБЕ. 1 ДЕКАБРЯ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области оправдал бывшего депутата областного маслихата Аркадия Ни, обвиненного год назад в изнасиловании несовершеннолетней, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации суда, органом досудебного расследования Аркадий Ни обвинялся в совершении изнасилования и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а мать несовершеннолетней и знакомая матери - в пособничестве и вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией.

Судом было установлено, что мать девочки, через свою знакомую познакомившись с Ни, являющимся крупным бизнесменом, решила оговорить его, обвинив в изнасиловании своей дочери. Оказывая на дочь физическое и психическое воздействие, она склонила ее к обвинению бывшего депутата.

Под воздействием матери несовершеннолетняя при допросах в органах полиции сообщила ложные сведения о якобы совершённом изнасиловании и сексуального характера со стороны Ни", - сообщает суд на своей страничке в соцсети Facebook .

В ходе судебного разбирательства мать девочки призналась, что научила дочь, как нужно оговорить Ни в полиции и давать ложные показания, чтобы получить деньги. Несовершеннолетняя в суде подтвердила показания матери, сказав, что Ни не совершал изнасилования и действий сексуального характера.

По заключениям проведенных судебных экспертиз никаких объективных данных, характерных для половых преступлений, не установлено, говорится в сообщении суда.

Таким образом, суд постановил, что в силу презумпции невиновности и в соответствии со статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса РК обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достоверными доказательствами.

Поскольку органами уголовного преследования не представлены доказательства вины, суд признал Ни и знакомую матери несовершеннолетней невиновными и оправдал за отсутствием события преступления.

Мать девочки признана виновной в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления (часть 4 статьи 132 Уголовного кодекса РК) и заведомо ложном доносе (часть 3 статьи 419 Уголовного кодекса РК) и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. В связи с наличием малолетних детей суд отсрочил исполнение наказания на 5 лет.

Кроме того, судом вынесены частные постановления в адрес департамента полиции и директора института судебных экспертиз по фактам нарушения закона.

Судебные акты не вступили в законную силу.

Как ранее сообщалось в СМИ, депутат областного маслихата Аркадий Ни был задержан в декабре прошлого года.