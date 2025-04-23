Сотрудника акимата ранили в Шымкенте

Преступников приговорили к лишению свободы на срок от 4 лет до 21 года

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Караганда. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области вынес - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области вынес приговор восьми членам организованной преступной группы, обвиняемым в тяжких преступлениях.





Подсудимых обвиняли сразу по нескольким статьям:





создание и руководство ОПГ;

незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение газового, огнестрельного оружия, патронов и боеприпасов к ним;

покушение на убийство, совершенное по найму в преступной группе;

применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти;

грабеж.





Двое подсудимых также обвинялись в недонесении о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении.





Суд установил, что 24 января 2022 года К., Ж., Х., К. и Т., вооружившись и облачившись в камуфляжную форму, под видом сотрудников департамента государственных доходов, имитируя проведение следственного действия - обыска, проникли в дом семьи Б., откуда в присутствии членов семьи открыто похитили их имущество в крупном размере.





Кроме того, в августе 2022 года М., А. и К. с целью совершения убийства Х. создали организованную группу и руководили ею, а К., С., М., Х. и В. за денежное вознаграждение вступили в указанную группу в качестве ее участников. Для совершения указанного преступления М. приобрел транспортное средство "ВАЗ 21114", а Х. по его указанию удалил номер кузова указанного транспортного средства", - рассказали в суде.





Покушение на убийство произошло 23 сентября 2022 года на парковке возле медучреждения.





Когда Х. с сыном вышли из клиники, сели в автомашину и стали выезжать с парковки, К., находясь на заднем сидении с водительской стороны автомашины марки "ВАЗ 21114", произвел шесть прицельных выстрелов в сторону Х. из боевого пистолета Макарова, из которых одна пуля попала в левое надплечье последнего, причинив легкий вред его здоровью, а остальные пули попали в правую сторону кузова автомашины", - рассказали подробности в суде.





Пытаясь скрыться от преследования, преступники, захватив с собой огнестрельное оружие, направились в сторону села Уштобе. Один из них скрылся, второй поджег автомобиль и спрятался в канале, где его нашли полицейские. При задержании С. выстрелил в полицейского из газового пистолета, причинив ему легкий вред здоровью.





Суд приговорил участников ОПГ к следующим срокам лишения свободы: А. - 18 лет, К. - 18 лет, М. - 18 лет 6 месяцев, К. - 21 год, С. - 18 лет, М. - 17 лет, Х. - 8 лет, В. - 4 года.





Приговор не вступил в законную силу.