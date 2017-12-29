Сотрудники КНБ задержали трех жителей Астаны за призывы к участию в террористических организациях

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудники КНБ задержали трех жителей Астаны за пропаганду терроризма, передает Kazakhstan Today.
"28 декабря Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в пропаганде терроризма задержаны три жителя Астаны", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации КНБ, задержанные подозреваются в том, что "в своем окружении распространяли призывы к поддержке международных террористических организаций и выезду за границу для участия в их деятельности".
Проводятся допросы, обыски и другие следственные действия. Устанавливается возможное участие в противоправных деяниях иных связанных с ними лиц, заключили в пресс-службе.
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