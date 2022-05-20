Спецоперация в Алматы: задержан вымогавший у предпринимателя $260 тысяч

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, бизнесмен обратился с заявлением о том, что малознакомый мужчина в счет вымышленных долгов вымогал у него деньги и грозил физической расправой.
Данный факт был подтвержден в ходе проведения оперативных и специальных мероприятий. Гражданин Н., 1981 года рождения, угрожая физическим насилием, требовал у предпринимателя крупную сумму денег. Подозреваемого задержали с поличным в результате спецоперации с участием полицейского спецназа. Денежные средства изъяты в ходе санкционированного обыска и приобщены к материалам уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 194, часть 4, УК РК. Подозреваемый взят под стражу", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.
По информации пресс-службы, спецоперацию полицейские провели накануне в половине десятого вечера в одном из кафе, расположенном по проспекту Аль-Фараби.
Установлено, что подозреваемый проживает неподалеку, поэтому "встречу" назначил в удобном для себя месте. Он дал признательные показания", - уточнили в пресс-службе.