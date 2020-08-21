Спортсмен получил смертельное ранение в драке в Шахтинске

Шахтинск. 20 августа. Kazakhstan Today - Минувшей ночью в Шахтинске от ножевого ранения скончался 24-летний спортсмен, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 20 августа, в 01.00, в Центральную больницу Шахтинска с ножевым ранением доставлен 24-летний житель города. Он скончался, не приходя в сознание. По данному факту начато расследование по статье УК "Убийство", сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого.

По информации портала patriotkaragandy , местные жители сообщили, что ночью слышали крики, стрельбу и драку.

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