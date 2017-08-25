Суд признал застрелившегося Жампозова виновным в инкриминируемых преступлениях

Кокшетау. 25 августа. Kazakhstan Today - Целиноградский районный суд Акмолинской области вынес приговор фигурантам дела Жампозова, передает корреспондент агентства.

Решением суда бывший глава "Казводхоза" Омирбек Жампозов признан виновным в присвоении вверенного чужого имущества. Вместе с тем он освобожден от уголовной ответственности в связи со смертью.

Напомним: 20 июля 2017 года у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области было совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры Ж. Алибаев и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района А. Пшембаев. Нападение совершено Жампозовым, который являлся подсудимым по уголовному делу, проинформировали в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области.

По данным ведомства, Жампозов, будучи генеральным директором РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК, в группе лиц, по предварительному сговору с другими должностными лицами и подрядчиками совершил растрату вверенных им денежных средств на реконструкцию гидроузла Преображенское на общую сумму 620 млн тенге. В отношении Жампозова была принята мера пресечения в виде залога.

"Сотрудник прокуратуры, на которого было совершено нападение, поддерживал государственное обвинение по данному уголовному делу. Разбирательство по делу было открытым. 18 июля в ходе судебных прений гособвинитель просил признать Жампозова виновным и назначить ему наказание с применением норм закона РК "Об амнистии..." в виде 5 лет лишения свободы. Оглашение приговора было назначено на 20 июля, в 16.00. Нападение совершено до оглашения приговора судом. После совершения нападения Жампозов скрылся с места преступления. Позже его автомашина была обнаружена на территории мемориального комплекса жертвам репрессий АЛЖИР. Там же было найдено тело Жампозова с огнестрельным ранением. По предварительной версии, им совершен суицид", - информировала пресс-служба.

Получившие ранения сотрудники были госпитализированы.

Позже начатое полицией Целиноградского района Акмолинской области дело о доведении до самоубийства главы "Казводхоза" Омирбека Жампозова было передано в Министерство внутренних дел РК.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РК, в день происшествия, 20 июля, генпрокурор направил своего спецпредставителя для детального выяснения всех обстоятельств произошедшего.

"Сейчас идёт служебная проверка, чтобы установить, насколько была обоснована позиция прокурора по уголовному делу о хищении бюджетных средств, по которому проходил Жампозов. Генеральной прокуратурой дело о доведении его до самоубийства, начатое РОВД Целиноградского района, перепоручено МВД РК. Надзор за следствием возложен не на прокуратуру Акмолинской области, а на прокуратуру Астаны. Если факт доведения до самоубийства подтвердится, все, кто причастен к этому, будут привлечены к ответственности, установленной законом", - подчеркнули в ведомстве.

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