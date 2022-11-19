Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на руднике в Улытауской области

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Жезказган. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 ноября на территории рудника корпорации "Казахмыс" с признаками насильственной смерти обнаружено тело 40-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе департамента полиции области Улытау.
Данный факт зарегистрирован по статье 99, часть 1, УК РК "Убийство". В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания подозреваемых лиц. Обстоятельства выясняются", - проинформировали в полиции.