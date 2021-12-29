Трое избивших бойца MMA бандитов преданы суду

АЛМАТЫ. 28 ДЕКАБРЯ - В Алматинской области хулиганы, похитившие и избившие бойца по смешанным единоборствам, преданы суду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, 17 июня текущего года, около 19 часов, в городе Талгаре произошло нападение на 37-летнего местного жителя, неоднократного победителя смешанных единоборств и тренера по боям без правил.
На опубликованном в социальной сети видео видно, как четверо молодых людей волокут мужчину, при этом избивают руками и ногами. Затем, избитого помещают в автомашину и увозят. В результате полученных телесных повреждений потерпевший госпитализирован в Талгарскую районную больницу. Факт правонарушения зарегистрирован в Талгарском районном управлении полиции по статье "Хулиганство". В ходе досудебного расследования произведена дополнительная квалификация по статье "Похищение человека по предварительному сговору группой лиц", - сообщили в департаменте.
В настоящее время личности всех четверых подозреваемых установлены.
Трое из подозреваемых задержаны и содержатся под стражей, четвертый фигурант - Султанбеков Нурмухамет Оразалыулы 1990 года рождения, проживавший в Талгаре, объявлен в розыск. Всем, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам 102 или (7277) 43-06-24", - подчеркнули в полиции.
Уголовное дело в отношении двух подозреваемых окончено производством и 20 декабря направлено прокурору для утверждения обвинительного акта. В отношении недавно задержанного в Нур-Султане третьего подозреваемого, проводится досудебное расследование по выделенному в отдельное производство уголовному делу", - дополнили в ведомстве.