Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - У жительницы Алматы из автомашины похитили сумку с 9 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, 31-летняя жительница Алматы оставила сумку с наличностью в собственном автомобиле. Этим и воспользовались злоумышленники: разбив окно машины, они умыкнули ридикюль.

"Личности подозреваемых, а их четверо, мы установили сразу же, на их поимку понадобилось чуть больше времени. Сейчас задержаны два основных фигуранта, два других соучастника преступления в розыске. Их задержание - дело времени", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Он также отметил, что все подозреваемые - жители восточного Казахстана. Один из них, 45-летний гражданин К., был задержан сотрудниками подразделения на территории Алматинской области, другой фигурант - 49-летний гражданин А. не успел покинуть пределы города и был задержан в Алатауском районе. В настоящее время они взяты под стражу.

"Из досье подозреваемых: мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж чужого имущества и грабежи", - сообщил подполковник Искаков.

В пресс-службе также проинформировали, что по факту кражи чужого имущества в управлении полиции Бостандыкского района проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 188 УК РК.

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