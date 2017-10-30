Угрожая девушке-оператору, грабитель опустошил кассу букмекерской конторы в Шымкенте

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Угрожая девушке-оператору, грабитель опустошил кассу букмекерской конторы в Шымкенте30.10.2017
  • Фото: otyrar.kz
Криминал  11:13

Шымкент. 30 октября. Kazakhstan Today - В Шымкенте 29 октября ограбили букмекерскую контору. По неофициальным данным, в кассе заведения было около 600 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

По словам очевицев, неизвестные (по другим сообщениям - неизвестный) вошли в букмекерскую контору, расположенную на улице Жангильдина напротив магазина "Эврика" и, угрожая девушке-оператору, забрали все имеющиеся в кассе деньги. Это случилось около 22.00 - 22.30, пишет портал Otyrar.kz.


Контора находится на первом этаже дома №14 по улице Жангильдина и работает круглосуточно, не имея никаких опознавательных знаков. Окна заведения закрыты красными баннерами. Вывески с названием нет, только всегда мигающая огоньками надпись "Ашык" - "Открыто".

По данным издания, помимо полицейских на место происшествия выезжала криминальная лаборатория, патрульные экипажи объезжали близлежащие дворы.
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