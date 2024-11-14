13.11.2024, 18:05 32171

Собрали с казахстанцев почти полмиллиарда тенге: в Уральске застройщиков приговорили к лишению свободы за мошенничество

Мошенничество было обнаружено после многочисленных жалоб пострадавших
Собрали с казахстанцев почти полмиллиарда тенге: в Уральске застройщиков приговорили к лишению свободы за мошенничество
Фото: pexels
Уральск. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Уральске двух застройщиков, которые за четыре года собрали с казахстанцев почти полмиллиарда тенге и не выполнили свои обязательства, приговорили к лишению свободы за мошенничество, сообщили в Верховном суде Казахстана.

Суд первой инстанции признал застройщиков виновными в мошенничестве и приговорил их к длительным срокам лишения свободы, 7 и 6 лет соответственно, а также постановил возместить ущерб пострадавшим. Апелляция (...) снизила одному осужденному наказание с 7 до 6 лет 8 месяцев лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что приговор суда уже вступил в законную силу.

Как пояснили в суде, выдавая себя за успешных предпринимателей, они предлагали услуги по реализации проектов, хотя на самом деле не имели ни земельных участков, ни разрешительных документов, ни реальных возможностей.

34 пострадавших продали имеющееся жилье и, проживая на съемных квартирах, вложили эти денежные средства в строительство таунхаусов. Однако они (Подсудимые. - Прим. ред.) стройку после получения денег по разным адресам не начали либо не завершили строительно-монтажные работы. Для привлечения средств подсудимые разместили в соцсетях и различных интернет-платформах объявление о строительстве таунхаусов", - отметили в пресс-службе.


Уточняется, что мошенничество было обнаружено после многочисленных жалоб пострадавших, которые не смогли получить свои квартиры ни в указанные в договорах строительного подряда сроки, ни позднее.

Напомним, проблема некачественного строительства и недобросовестных застройщиков остается одной из самых актуальных в Казахстане.

Самое распространенное нарушение, оно же одно из самых грубых - строительство без проекта или с проектом, но без экспертизы: 1,7 тысячи таких фактов за 2023 год. Второе место занимает строительство объектов без технического, авторского надзора: 1,1 тысячи. Втрое больше стало нарушений при проведении экспертных или инжиниринговых работ на строительных объектах и вдвое больше фактов несоответствия стандартам приемки и ввода в эксплуатацию, пишет Energyprom.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СудзастройщикиРК

новости по теме

14.11.2024, 20:31 256

В Туркестанской области вынесли приговор виновным в краже 862 млн тенге на урановом руднике

Директор ТОО Iri building Осужден к 8 годам лишения свободы
В Туркестанской области вынесли приговор виновным в краже 862 млн тенге на урановом руднике
Фото: pexels.com
Туркестан. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сузакским районным судом Туркестанской области оглашен приговор в отношении директора подрядной организации - ТОО Iri building Абильдинова Н.Т., директора авторского надзора ТОО KAZ Design & Development Group LTD Момот Л.А., инженера авторского надзора Кончакова С.М., а также фактического собственника технического надзора - ТОО "Аккредитованный центр KZ Development Алматова Б.С., сообщает пресс-служба Антикора.

Абильдинов приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение в период с 2019 по 2021 годы 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации уранодобывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.

Его сообщники Момот, Кончаков, Алматов признаны виновными в пособничестве в хищении и суд назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы условно.

При этом суд освободил Кончакова от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе оперативных мероприятия Антикором пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах города.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:КражарудникСуд
14.11.2024, 19:55 3031

В Алматы чиновник за взятку давал положительные заключения по реконструкции котельных

Он изобличен после получения части взятки в 12,2 млн тенге
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативных мероприятия Антикором пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах Алматы, сообщает пресс-служба ведомства.

27 октября после получения части взятки в сумме 12,2 млн тенге из ранее оговоренных 73,5 млн тенге изобличен директор Филиала РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" по Северному региону Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства.

Должностное лицо и учредитель компании, передавший часть взятки, с санкции суда заключены под стражу.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана подозревают в получении взятки в 4,4 млн тенге.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:чиновникВзяткаАнтикор
14.11.2024, 19:12 3866

В Кызылорде создательница финпирамиды получила пять лет

11 горожанам причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге
Кызылорда. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Кызылорды активно рекламировала в интернете возможность приобретения дома и автомобиля без каких-либо процентов и призывала людей вкладывать деньги, сообщает пресс-служба прокуратура региона.

В результате 11 жителям Кызылорды причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге, трое потерпевших лишились двух автомобилей и одного земельного участка.

Суд №2 Кызылорды признал Гулсаю Шагирову виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, конфискацией имущества.

Ранее петропавловский городской суд вынес приговор в отношении пятерых человек по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере. В числе обвиняемых индивидуальный предприниматель и двое бывших полицейских.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ФинпирамидаучредителиСуд
14.11.2024, 17:50 4081

Председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве

Он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе
Председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве
Фото: Depositphotos
Конаев. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Карасайского районного суда Алматинской области председатель суда Конаева осужден на четыре года и шесть месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.

Он признан виновным в совершении мошенничества, путем получения незаконного вознаграждения в размере 9 млн тенге, под предлогом смягчения наказания подсудимому, через переквалификацию особо тяжкого преступления на менее тяжкое", - проинформировал спикер.


Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Уточняется, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

Также в ходе мероприятия Данияр Бигайдаров рассказал приговоре в отношении руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента.

К лишению свободы сроком на 6 лет осужден руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент Тулебаев А., другим фигурантам назначены наказания в виде штрафов на сумму 42 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе (...) Руководителю службы управления персоналом департамента Турсынбаевой Г. назначен штраф в размере 21 млн тенге, руководителю Шымкентского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Махатовой С. - 9 млн тенге и взяткодателю Аширбаевой С. - 12 млн тенге", - проинформировал он.


По словам спикера, они признаны виновными в получении, посредничестве в получении и даче взятки в 600 тысяч тенге за трудоустройство на должность ведущего специалиста районного управления данного департамента. Он также уточнил, что приговор в законную силу не вступил.

Напомним, с начала 2024 года вдвое увеличилось количество судей, привлеченных к ответственности за грубое нарушение законности.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СудПриговорПредседатель
14.11.2024, 15:51 7991

В Акмолинской области прокуроры выявили укрывательство преступления полицией

Полиция не реагировала на заявления предпринимателя по факту крупной кражи из его магазина
Кокшетау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Ерейментауского района выявила укрытое от учета тяжкое преступление против собственности, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

Индивидуальный предприниматель обратился в полицию по факту кражи товарно-материальных ценностей из его магазина, однако сотрудники полиции длительное время данное преступление укрывали, мер к его раскрытию не принимали", - рассказали в прокуратуре.


Прокуратурой района самостоятельно осуществлена регистрация уголовного дела, с поручением расследования органу полиции. По его итогам виновные лица были задержаны и предстали перед судом.

Должностные лица отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:преступлениеПолицияПрокуратура
14.11.2024, 15:11 10696

Путешествия, элитные автомобили и недвижимость: главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге

Деньги были собраны для пострадавших от паводков казахстанцев
Путешествия, элитные автомобили и недвижимость: главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.

Основная часть пожертвований использована (подозреваемой - Прим. ред.) для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной этого года она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге, Lexus LX-600 за 80 млн и Haval за 39 млн тенге. В этот же период она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, Көк Жайлау (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 млн тенге", - рассказали в АФМ.


Кроме того, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана подозреваемая неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как St. Regis", Shangri-La, Palazzo Versace и Kempinski.

В этих странах она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте", - поделились в пресс-службе ведомства.


Отмечается, что для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда.

Таким образом, своими противоправными действиями она нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности", - сказали в АФМ, добавив, что подозреваемая задержана.

 
14.11.2024, 10:26 16871

В ЗКО мошенники обманули родителей школьников, представляясь их детьми

Общий ущерб составляет около 10 миллионов тенге
В ЗКО мошенники обманули родителей школьников, представляясь их детьми
Фото: Polisia.kz
Уральск. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области сотрудники Каратобинского отдела полиции раскрыли группу мошенников, которые представлялись детьми потерпевших и выманивали у них деньги, сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, группа состояла из трех подозреваемых. Один из них вошел в чат родителей школьников в WhatsApp. Ознакомившись с переписками, он начал обращаться к участникам чата в личных сообщениях, представляясь их детьми и прося перевести деньги, объясняя, что его телефон якобы выключен.

Некоторые жители отправили свои данные карт и CVV-коды. Впоследствии мошенники сняли деньги со счетов потерпевших, а обналичивание средств организовали через знакомых, которые получали прибыль с "выручки". На данный момент расследуется 17 фактов мошенничества. Среди потерпевших есть и жители других регионов. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составляет около 10 миллионов тенге", - рассказали в полиции.


МВД рекомендует гражданам быть осторожными не только при общении с незнакомцами по телефону, но и в общих чатах.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗКОШкольникиродителимошенники
14.11.2024, 09:56 18516

В Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков

В Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков
Фото: КНБ
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент КНБ по Алматы при координации органов прокуратуры пресек деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе КНБ.

При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 кг готового и 30 литров жидкого психотропного вещества "мефедрон", а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков", - проинформировали в комитете.


По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НаркотикиКНБЛабораторияАлматы

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?

      Архив опросов