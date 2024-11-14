Собрали с казахстанцев почти полмиллиарда тенге: в Уральске застройщиков приговорили к лишению свободы за мошенничество
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Уральск. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Уральске двух застройщиков, которые за четыре года собрали с казахстанцев почти полмиллиарда тенге и не выполнили свои обязательства, приговорили к лишению свободы за мошенничество, сообщили в Верховном суде Казахстана.
Суд первой инстанции признал застройщиков виновными в мошенничестве и приговорил их к длительным срокам лишения свободы, 7 и 6 лет соответственно, а также постановил возместить ущерб пострадавшим. Апелляция (...) снизила одному осужденному наказание с 7 до 6 лет 8 месяцев лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор суда уже вступил в законную силу.
Как пояснили в суде, выдавая себя за успешных предпринимателей, они предлагали услуги по реализации проектов, хотя на самом деле не имели ни земельных участков, ни разрешительных документов, ни реальных возможностей.
34 пострадавших продали имеющееся жилье и, проживая на съемных квартирах, вложили эти денежные средства в строительство таунхаусов. Однако они (Подсудимые. - Прим. ред.) стройку после получения денег по разным адресам не начали либо не завершили строительно-монтажные работы. Для привлечения средств подсудимые разместили в соцсетях и различных интернет-платформах объявление о строительстве таунхаусов", - отметили в пресс-службе.
Уточняется, что мошенничество было обнаружено после многочисленных жалоб пострадавших, которые не смогли получить свои квартиры ни в указанные в договорах строительного подряда сроки, ни позднее.
Напомним, проблема некачественного строительства и недобросовестных застройщиков остается одной из самых актуальных в Казахстане.
Самое распространенное нарушение, оно же одно из самых грубых - строительство без проекта или с проектом, но без экспертизы: 1,7 тысячи таких фактов за 2023 год. Второе место занимает строительство объектов без технического, авторского надзора: 1,1 тысячи. Втрое больше стало нарушений при проведении экспертных или инжиниринговых работ на строительных объектах и вдвое больше фактов несоответствия стандартам приемки и ввода в эксплуатацию, пишет Energyprom.