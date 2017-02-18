В Акмолинской области разыскивают пятерых водителей, скрывшихся после совершения ДТП

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В Акмолинской области разыскивают пятерых водителей, скрывшихся после совершения ДТП17.02.2017
  • Фото: www.zr.ru
Криминал  20:11

Кокшетау. 17 февраля. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские разыскивают пятерых водителей, скрывшихся после совершения дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба областного ДВД.

С начала года на территории Акмолинской области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых фигурируют скрывшиеся с места аварии водители. Одна из аварий закончилась смертельным исходом. С начала года уже установлены и привлечены к ответственности водители, подозреваемые по 10 фактам ДТП, с причинением легкого вреда здоровью и нанесением материального ущерба, передает Kazakhstan Today.

В частности, 17 января на 1206 километре автодороги Алматы - Екатеринбург произошло ДТП с наездом на пешехода. Недалеко от аула Жибек-Жолы Аршалынского района примерно в 22.45 было обнаружено тело мужчины. Полицейскими была установлена личность пострадавшего, им оказался 59-летний житель Астаны, также установлено, что мужчина скончался в результате наезда транспортного средства. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК. Поиски виновника ДТП проводились на территории Аршалынского района и соседних регионов области, а также в столице. Были созданы специальные поисковые группы, изучены записи камер видеонаблюдения.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о дорожно-транспортном происшествии, полицейские просят незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по телефону 102, заключили в пресс-службе.
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