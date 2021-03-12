В Акмолинской области выявили педагогов с поддельными дипломами

Кокшетау. 11 марта. Kazakhstan Today - Заявление от руководителя учебного заведения поступило в полицию 10 марта. Полицейские установили двух жительниц одного из сел области 48 и 49 лет, которые представили в отдел образования поддельные дипломы о высшем образовании, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, на педагогов завели уголовное дело по части 3 статьи 385 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, госнаград).

Свою вину они признали. Установлено, что женщины проработали с данными документами с 2018 года.

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