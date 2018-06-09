Аксай. 9 июня. Kazakhstan Today - В Аксае задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя в обменном пункте, передает Kazakhstan Today.

"Оперативными сотрудниками ДВД Западно-Казахстанской области в городе Аксай установлен и задержан житель области, совершивший в ссоре в помещении обменного пункта убийство директора", - сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.

Как сообщалось ранее, 7 июня, около пяти часов утра, в Аксае Западно-Казахстанской области было совершено убийство предпринимателя.

По словам пресс-секретаря управления здравоохранения Айнагуль Сакпусуновой, мужчина получил ножевые ранения в доме №10 в пятом микрорайоне, сообщает портал "Мой Город".

"На место происшествия была вызвана скорая помощь, однако мужчина скончался до ее приезда. Тело было передано сотрудникам правоохранительных органов", - рассказала Айнагуль Сакпусунова.

По словам местных жителей, убитый имел в городе несколько точек обмена валют.

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