31.01.2024, 20:56 40246
В Актау хакер продавал информацию из украденной у полицейских базы данных
Ему назначили три года колонии средней безопасности
Рассказать друзьям
Актау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Актауский городской суд Мангистауской области приговорил 25-летнего Эльнура А. к трем годам лишения свободы и запретил на такой же срок заниматься деятельностью в сфере информатизации и связи, сообщает mangystaumedia.kz.
Согласно материалам дела, в декабре 2023 года программист получил доступ к информационным системам "Единый реестр административных производств" (ЕРАП) и "Единая нотариальная информационная система Министерства юстиции РК" (ЕНИС). С их помощью он продал персональные данные как минимум девяти человек по Telegram.
Оказалось, что с 2019 года Эльнур А. обзавелся связями среди сотрудников департамента полиции Мангистауской области. Он помогал им отремонтировать компьютер, подключиться к сети, восстановить информацию.
В ходе оказания компьютерных услуг подсудимый, злоупотребляя доверием, путем использования служебных информационных ресурсов сотрудников ДП Мангистауской области завладел персональными данными граждан РК", - сказано в приговоре.
Когда в январе 2022 года требования к информационной безопасности системы ИС "ЕРАП" ужесточились, хакер потерял доступ к ней. Тогда он под предлогом настройки сканера удаленно подключился к компьютеру столичного нотариуса, украл у него ЭЦП-ключ и с его помощью получил доступ к ИС "ЕНИС".
Хакеру предъявили обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса: "Умышленный неправомерный доступ в информационную систему" (статья 205, часть 2), "Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия" (статья 147, часть 4) и "Умышленное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, содержащейся в информационной системе" (статья 208, часть 2, пункт 1). Ему назначили три года колонии средней безопасности.
новости по теме
01.02.2024, 19:19 311
В Караганде задержали подозреваемого в избиении водителя скорой
Рассказать друзьям
Караганда. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 1 февраля, при координации Генеральной прокуратуры в Карагандинской области задержан Нурболат Дакебаев, подозреваемый в нанесении телесных повреждений водителю скорой 27 января в Караганде, сообщает пресс-служба Гепрокуратуры.
В ходе расследования он скрылся и был объявлен в розыск.
В настоящее время Дакебаев водворен в изолятор временного содержания.
За совершение инкриминируемого ему преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.
В Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
01.02.2024, 14:36 11046
Одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding экстрадировали из Испании
Преступная группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Королевства Испания для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый в участии в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.
Как рассказали в ведомстве, экстрадированный подозревается в том, что в период за 2016-2017 годы с сообщниками из других стран с целью незаконного обогащения создали компанию Questra Holding.
На территории разных государств в интернет-сетях были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещалась информация о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании", - пояснили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что преступная группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.
По данному факту начато досудебное расследование, и подозреваемые были объявлены в международный розыск.
В декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры РК был задержан на территории Испании. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны", - рассказали в пресс-службе.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Республикой Казахстан и Королевством Испания о выдаче от 21 ноября 2012 года", - добавили в ведомстве.
01.02.2024, 12:20 14791
В полиции Алматы опровергли информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях
В департаменте уточнили, что выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года
Рассказать друзьям
Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции города Алматы опровергли информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях, сообщает пресс-служба ДП.
Информация о пропаже оружия, изъятого по делам о январских событиях 2022 года, не соответствует действительности. Управлением собственной безопасности департамента в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, а также сданного населением в рамках акции по его выкупу", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - добавили в департаменте.
Ранее в Алматы был обнаружен схрон с арсеналом оружия, похищенного во время январских событий.
01.02.2024, 11:59 16031
Бухгалтеров отдела образования Туркестанской области подозревают в многомиллионных хищениях
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Туркестан. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области бухгалтеры отдела образования подозреваются в хищении 530 млн тенге, сообщает прокуратура региона.
Начато досудебное расследование в отношении бухгалтеров ГУ "Отдел образования Жетысайского района". В ходе следствия установлено, что бухгалтеры данного учреждения в период с 2021 по 2023 годы по предварительному сговору группой лиц путем изменения анкетных данных сотрудников школы занимались хищением государственных денег в особо крупном размере, выделяемых на заработную плату", - рассказали в прокуратуре.
Сумма причиненного ущерба составила 530 млн тенге.
Трое подозреваемых с санкции суда арестованы на два месяца.
Проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области расследуют хищения в сфере образования на 1,8 млрд тенге.
В ноябре прошлого года замглавы отдела образования Мангистауской области был задержан за коррупцию.
Ранее в Талдыкоргане за масштабные хищения в сфере образования к уголовной ответственности привлекли 23 человека. 21 из них работал бухгалтером в отделе образования и 14 - в средних школах города. О миллиардных хищениях в сфере образования в Талдыкоргане стало известно в минувшем году. Антикор нашел у главбуха городского отдела образования миллиард тенге, дорогие ювелирные украшения и квартиры. Общий ущерб составил около 4 млрд тенге.
Позже Антикоррупционная служба выявила многомиллионные хищения в сфере образования Северо-Казахстанской области.
Глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что образование - одна из наиболее коррумпированных сфер. В настоящее время расследуется свыше ста уголовных дел в этой сфере.
31.01.2024, 20:31 40876
3,5 года лишения свободы получил экс-глава управления транспорта Шымкента за взятку
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шымкент. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по уголовным делам суда Шымкента признала экс-руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Шымкенту Мухтара Коканбаева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года.
Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что суд первой инстанции оправдал Коканбаева, который был задержан Антикоррупционной службой при получении 13 млн тенге от представителя ТОО за оказание содействия в субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса.
Напомним, в Казахстане намерены создать публичный реестр коррупционеров. Также в РК намерены ввести уголовную ответственность за предложение и обещание взятки.
31.01.2024, 14:04 50296
В МВД рассказали подробности по делу Куандыка Бишимбаева
Расследование завершено, дело направят в суд
Рассказать друзьям
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов рассказал подробности по делу об убийстве экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым своей супруги Салтанат Нукеновой.
Дело завершено. Сейчас идет ознакомление. Соответственно, после этого направят в суд. Идет ознакомление потерпевшей и подозреваемой стороны. Процесс практически завершен", - сообщил Саденов.
Он добавил, что следствие полностью окончено.
Мы после ознакомления направим в прокуратуру, как в надзорный орган, через прокуратуру суд примет и будет решать", - заключил министр.
Напомним, убийство Салтанат Нукеновой стало одним из самых резонансных преступлений 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Помимо убийства с особой жестокостью, экс-министру вменяют обвинение в истязании. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
30.01.2024, 20:42 81171
Житель Уральска угрозами вовлек в проституцию 28-летнюю девушку
Проводится досудебное расследование
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подразделением по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО задержан житель областного центра, который длительное время путем угроз, применения насилия вовлекал в занятие проституцией 28-летнюю девушку, сообщает пресс-служба МВД РК.
По факту вовлечения в занятие проституцией проводится досудебное расследование.
Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала о специфике преступлений в отношении женщин в Казахстане.
30.01.2024, 17:40 87991
Казахстанцы вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging свыше 291 млн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Кокшетау. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы вложили в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging свыше 291 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging в Кокшетау привлекала инвесторов, тем самым обещая новым вкладчикам гарантированный доход на постоянной основе без всякого риска, за что получала незаконную прибыль. В результате незаконных действий в оборот финансовой пирамиды неправомерно вовлечены денежные средства граждан на общую сумму более 291 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Ранее суд приговорил руководителя структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical к шести годам лишения свободы.
Читаемое
01.02.2024, 08:45В Алматы стартуют форум Digital Almaty и Евразийский межправсовет 01.02.2024, 09:4935736Что ждет казахстанцев в феврале 01.02.2024, 11:2029061Школьникам запретят использовать телефоны на уроках: сенат одобрил закон 01.02.2024, 12:3125121Глава КТЖ доложил Токаеву о результатах деятельности нацкомпании 01.02.2024, 13:1322276Пятая часть алматинских госслужащих привлечена к дисциплинарной ответственности в прошлом году 25.01.2024, 09:27127656Как повели себя животные в зоопарке Алматы во время землетрясения 26.01.2024, 21:01124391Двух женщин оштрафовали за распространение фейков о землетрясении в Алматы 25.01.2024, 21:10120871Глава государства принял сооснователей компании Kaspi.kz 25.01.2024, 17:45115686В ЗКО возобновился отстрел сайгаков 26.01.2024, 15:42114706В каких ЖК не стоит покупать квартиры, рассказали в акимате Алматы 02.01.2024, 08:00244821Опрос КТ: свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах 02.01.2024, 15:26200606На 17 участках республиканских трасс введено ограничение движения из-за непогоды 11.01.2024, 16:15199951"Казводхоз" проверят после замечаний Высшей аудиторской палаты 11.01.2024, 15:10193556В Казахстане выявлено более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых 02.01.2024, 09:30181451Четыре дополнительных поезда запустили в Астану из-за непогоды
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы возмущены самодеятельными работами частных стройкомпаний по прокладке сетей на дорогах общего пользования, в результате которых портится покрытие улиц и магистралей. Как вы относитесь к этим дорожным работам?