В Актобе судят офицеров войсковой части, ставшей объектом нападения радикалов

Актобе. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Актобе судят бывших сотрудников войсковой части, на которую летом напали вооруженные террористы. Их обвиняют в том, что они якобы испугались за собственную жизнь и, вместо того чтобы вступить в бой с преступниками, решили спрятаться. За нарушение уставных правил несения внутренней службы им теперь грозит до 5 лет тюрьмы.

В военный суд дело двух офицеров поступило месяц назад, а 21 декабря состоялось первое заседание. На данный момент оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Один из них - Кайнарбек Тастанбеков - не согласен с обвинением, а Кайргали Оразжанов уже частично признал вину, передает Kazakhstan Today.

5 июня, когда на войсковую часть 6655 напали вооруженные террористы, офицеры как раз заступили на дежурство. В два часа дня ворота режимного объекта протаранил многотонный автобус. Никто в части сразу не сообразил, что происходит. При этом ни офицеры, ни рядовые не были готовы к такому ЧП. Солдаты-срочники, которые тоже в то воскресенье стояли на дежурстве, и вовсе были безоружны. В руках у них были лишь резиновые дубинки!

"Со стороны КПП направлялись террористы, количество точно не могу сказать. Мы сразу забежали в штаб. После меня Досбол забежал", - прокомментировал военнослужащий Рамазан Мусабаев.

В штабе в это время как раз находились подсудимые офицеры. По словам свидетелей, майоры Тастанбеков и Оразжанов побежали в туалет. За ними туда направились и рядовые, один из которых, Сапар Досбол, к тому времени был уже смертельно ранен. Напуганные срочники заперлись, а дежурные офицеры выпрыгнули в окно. Следствие считает, что действия майоров были преступными.

"Не пресекая совершаемое правонарушение и не отражая нападение на воинскую часть путем применения пистолетов ПМ, в том числе в защиту рядовых Сапара, Шайсултана, оставили последних в помещении дежурной части, а сами убежали через окно туалета", - заявил гособвинитель Турегали Бакиров.

Однако Тастанбеков утверждает, что он, напротив, следовал четкой инструкции: оповестил региональное командование, ДВД и даже спас двух подчиненных. Он уверен, что его не в чем упрекнуть. По его мнению, под суд должны пойти совсем другие люди.

"Там времени не было думать, кому-то инструктаж давать. Главное - не терять ни минуты, оповестить, потому что нас не оповестили. Нас застали врасплох. Есть центр управления ДВД, куда поступают все звонки, все происшествия там фиксируются. У них также имеются видеокамеры, которые по городу напичканы. Они по камере видели, но звонок не поступил", - говорит Тастанбеков.

Его сослуживец пока воздерживается от громких заявлений. Он признает вину в части того, что не применил оружие и не отстреливался от террористов. Оба офицера женаты и имеют по несколько детей. Сразу после июньских терактов они уволились из войсковой части.

Как напомнил канал КТК , в то кровавое воскресенье бандиты убили в части троих военнослужащих - офицеров Даниеля Майлыбаева и Берика Калиева, а также рядового Сапара Досбола.

Как сообщалось ранее, 5 июня в Актобе группа религиозных радикалов с целью завладения оружием совершила разбойное нападение на оружейные магазины "Паллада", "Пантера" и воинскую часть 6655 Национальной гвардии. В результате теракта погибли семь человек. Ранения получили 30 человек, в том числе военнослужащие и полицейские. Из числа террористов четверо были ранены и 18 убиты.

Дело было передано в суд 7 октября. По делу к уголовной ответственности привлечены 29 лиц (арестовано 28): 9 лиц, непосредственно участвовавших в теракте; 18 лиц - за недонесение о готовящемся преступлении; 2 лица - за укрывательство преступников. Обвиняемые дали признательные показания.

Действия обвиняемых квалифицированы по статьям 99 (Убийство), 192 (Разбой), 255 (Акт терроризма), 257 (Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности) и другим статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан. Уголовное преследование в отношении 18 ликвидированных террористов прекращено в связи с их смертью.

28 ноября был вынесен приговор террористам. На пожизненный срок осуждены семеро активных участников терактов в Актобе. Еще двое приговорены к 22 и 20 годам лишения свободы. 18 обвиняемым за недонесение о преступлении дали от 2 до 5 лет лишения свободы.

Кроме этого, 18 июля дважды судимый уроженец Кызылординской области Руслан Куликбаев совершил вооруженные нападения на здания ДКНБ и РУВД в Алматы. В городе был введен красный уровень террористической опасности. После задержания стрелка и завершения антитеррористической операции вечером того же дня уровень террористической угрозы был понижен до желтого. На допросе Куликбаев заявил, что стрелял по сотрудникам правоохранительных органов из мести за годы, проведенные в заключении.

2 ноября решением Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Куликбаев, который в ходе теракта 18 июля убил 10 человек, приговорен к смертной казни.

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