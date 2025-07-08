07.07.2025, 10:04 30136
В Алматинской области ликвидировали нарколабораторию, изъято более 11 кг мефедрона
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В пригородном массиве "Турарские дачи" Карасайского района Алматинской области пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. Сотрудники МВД РК провели спецоперацию по методу контролируемой поставки из города Шу в Алматинскую область, сообщает Polisia.kz.
Преступную схему по производству и распространению синтетических наркотиков организовали два гражданина из соседнего государства. В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 11 кг синтетических наркотиков "мефедрон", тем самым не допущено поступление на рынок сбыта около 35 тысяч разовых доз на сумму 1,6 млн долларов США", - сказал и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Кроме того, по его словам, при обыске лаборатории изъято 20 литров и 115 кг психотропных веществ, более двух тонн прекурсоров, при переработке которых планировалось изготовить 120 кг синтетических наркотиков.
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
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05.07.2025, 18:59 137911
Чиновники похитили миллиарды тенге при модернизации уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Усть-Каменогорска вынес приговор председателю правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области" (РЦГЧП ВКО) и его подчиненным по делу о хищении бюджетных средств.
По данным следствия, средства были похищены во время модернизации уличного освещения в городе.
Б. и Х. признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении денежных средств и легализации доходов, полученных при модернизации систем уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее. Установлено, что они причинили государству ущерб на сумму более Т2 млрд", - говорится в сообщении.
Еще около 123 млн тенге чиновники присвоили, подписывая фиктивные акты. Они также намеренно завышали стоимость работ и перечислили подрядчику свыше 206 млн по завышенным расценкам.
Подсудимые вину не признали.
Суд приговорил Б. и Х. к 8 годам лишения свободы, а П. - к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
04.07.2025, 16:48 203081
Экс-главу Нацбюро по противодействию коррупции задержали по подозрению в пытках
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан задержала экс-главу Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева по подозрению в пытках, передает корреспондент агентства.
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1, 2 части 2 статьи 146 УК (Пытки), задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Татубаев Т. В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств", - проинформировали в ведомстве.
Ранее сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки.
04.07.2025, 11:14 216801
Более 400 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Ansar Gold
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold пресекли в Шымкенте, сообщает городской департамент Агентства по финансовому мониторингу.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников", - рассказали в ведомстве.
Всего в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы", - информирует АФМ.
Организатор финансовой пирамиды арестована. На принадлежащие ей автомобиль и жилой дом наложены ограничения.
Ранее в Алматинской области выявили финпирамиду Amanat Drive, предлагавшую гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.
04.07.2025, 10:42 218526
Орудовавшая на таможне в Алматы ОПГ нанесла ущерб государству в 33 млрд тенге
Фото: depositphotos
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Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы выявила факты перемещения через таможенную границу товаров с использованием поддельных документов и средств таможенной идентификации, а также выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
По собранным материалам зарегистрированы ряд уголовных дел, где подозреваемыми проходили руководители компаний уполномоченных экономических операторов в таможенной сфере. Общая сумма ущерба, причиненного государству за период осуществления противоправной деятельности, составила более 33 миллиардов тенге", - проинформировали в ведомстве.
Суд признал фигурантов дела виновными по статьям УК РК "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров" и "Экономическая контрабанда" и назначил им различные сроки наказания в виде лишения свободы от двух до семи лет с конфискацией имущества в доход государства.
Апелляционной инстанцией приговор оставлен в силе.
04.07.2025, 09:57 219896
Подозреваемый в аферах с инвестициями казахстанец экстрадирован из ОАЭ
Под видом инвестиций в компанию Wildberries, обещая вознаграждения, обманул и завладел значительной суммой денег
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Дубая экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
С 2022 по 2023 год подозреваемый под видом инвестиций в компанию Wildberries, обещая вознаграждения, обманул и завладел значительной суммой денег шести граждан в Алматы.
Затем он скрылся и на протяжении двух лет находился в международном розыске.
В апреле афериста задержали в ОАЭ по запросу Генеральной прокуратуры и экстрадировали в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.
Ранее подозреваемый в подделке банкнот был экстрадирован в Казахстан из Грузии.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.07.2025, 09:29 222051
Казахстанка в поисках работы едва не попала в трудовое рабство в Камбодже
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Интерпол МВД Казахстана предотвратил попытку трудового рабства в отношении казахстанки в Камбодже.
Казахстанка вылетела в Королевство Камбоджа с целью трудоустройства на должность администратора гостиницы. Однако на месте стало ясно, что за предложением скрывались иные намерения, и девушка оказалась под угрозой вовлечения в трудовое рабство, сообщает Polisia.kz.
Отреагировав на ситуацию, Интерпол МВД Казахстана направил официальные запросы в Национальное центральное бюро Интерпола Камбоджи, а также в группу по борьбе с торговлей людьми генерального секретариата Интерпола. Благодаря скоординированным действиям и оперативному взаимодействию с зарубежными партнерами гражданка своевременно освобождена и благополучно возвращена на родину.
В настоящее время продолжается работа по установлению причастных к вербовке, перевозке и попытке вовлечения в рабство казахстанки за рубежом. Все они будут привлечены к ответственности в установленном порядке, пообещали в МВД.
В ведомстве рассказали о другом случае спасения гражданки РК, удерживаемой в Лаосе. Женщина также отправилась в страну с целью трудоустройства. Ее удалось освободить в ходе операции Интерпола "Либертерра II", направленной на противодействие торговле людьми.
Полиция предупреждает, что трудовое рабство может начинаться с "заманчивого предложения о работе за границей".
Всегда проверяйте информацию о работодателе, консультируйтесь с официальными источниками", - советуют в МВД.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом" Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.07.2025, 08:41 223386
Пожизненный приговор вынесен по громкому делу о захвате заложников и убийстве в Актобе
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Актобе. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе вынесен приговор местному жителю, который держал в заложниках свою бывшую гражданскую супругу и убил ее родителей-пенсионеров.
Суд приговорил к пожизненному заключению 38-летнего актюбинца, обвиняемого в захвате в заложницы своей бывшей гражданской супруги и убийстве ее престарелых родителей.
Жестокая расправа над 40-летней актюбинкой и ее пожилыми родителями произошла в январе текущего года. Бывший сожитель ворвался в дом пенсионеров. Напав на мать своей бывшей гражданской супруги, он нанес пенсионерке более 20 ножевых ранений по жизненно важным органам. Затем изверг набросился на бывшую жену, связал ей руки и ноги скотчем, одновременно нанося удары лезвием ножа. После этого он напал на ее отчима, нанес ему ножевые ранения и несколько раз ударил по голове топором. Тела стариков убийца сбросил в подвал.
Полицию вызвал внук погибших.
После трехчасовых переговоров силовики пошли на штурм и задержали убийцу.
В ходе следствия выяснилось, что ссора началась из-за того, что потерпевшая отказалась выходить за сожителя замуж.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом" Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
03.07.2025, 18:13 224971
Канал незаконной миграции через спецЦОНы выявили в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками МВД задержана уроженка соседнего государства, которая организовала канал по легализации иностранцев через специализированные центры обслуживания населения, сообщает Polisia.kz.
По предварительным данным, она незаконно оформила десятки разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам ближнего зарубежья с использованием поддельных документов. В ходе обысковых мероприятий изъяты готовые медицинские бланки, печати, электронные носители, а также документы финансово-хозяйственной деятельности", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Как отметили в полиции, аналогичная преступная схема по легализации иностранцев выявлена в одном из учебных заведений столицы, где двое работников оформили фиктивные приглашения на обучение более 68 гражданам дальнего зарубежья. Для реализации схемы заключили формальный договор с предпринимателем о привлечении иностранных студентов и занимались имитацией учебного процесса. На основании этих документов иностранцы въехали в Казахстан и незаконно осуществляли трудовую деятельность на предприятиях южной столицы.
По указанным фактам ведутся досудебные расследования по статье "Организация незаконной миграции", - проинформировали в полиции.
По данным МВД, с начала года выявлено и ликвидировано восемь каналов незаконной миграции, организаторы которых изготавливали поддельные документы для легализации и пересечения госграницы.
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