В Алматинской области пьяный сварщик угнал "Газель", чтобы подзаработать

ТАЛДЫКОРГАН. 2 НОЯБРЯ - 25 октября в дежурную часть Талгарского РУП с заявлением об угоне "Газели" обратился 54-летний житель села Узынагаш, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчина уточнил, что днем ранее автомашину угнали с территории газового хозяйства в селе Кызыл-ту. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 200 части 1 УК РК, сообщает Polisia.kz

Полицейские обнаружили угнанное авто брошенным в аварийном состоянии в поселке Отеген батыра. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий уже на следующий день в селе Кызыл-ту был задержан подозреваемый. Им оказался 35-летний местный житель, который признался в совершении преступления.

Мужчина работает газосварщиком. Находясь на рабочем месте, он употребил алкоголь. В это время ему позвонил знакомый и предложил подзаработать на перевозке груза. Так как для этого нужна была грузовая машина, он угнал рабочую "Газель". Подъезжая к селу Отеген батыра, злоумышленник не справился с управлением и на повороте, съехав с дороги, совершил ДТП. Испугавшись, он бросил машину и убежал.