В Алматинской области выявлен завод по незаконному производству водки

ТАЛДЫКОРГАН. 20 МАЯ - В Алматинской области выявлено 10 300 литров незаконно произведенной водки. Алкоголь производили на заводе в Карасайском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

19 мая департаментом государственных доходов по Алматинской области совместно со Службой экономических расследований региона выявлен факт незаконного производства алкогольной продукции, сообщили в комитете госдоходов МФ РК.

На заводе, расположенном в Карасайском районе, было выявлено незаконное производство водки под маркой "Наша водка" в количестве 14 000 бутылок (по 0,5 литра), а также спиртосодержащая продукция в объеме 3300 литров в пластиковой емкости для розлива алкогольной продукции.

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